Alcuni luoghi del nostro Paese potrebbero davvero lasciarci di stucco. Infatti, ci sono dei posti incantevoli che sono proprio accanto a noi. E tutto ciò che noi dobbiamo fare è scoprirli e cercare di visitarli il prima possibile. Oggi vogliamo indicarne uno davvero poco noto ma al contempo mozzafiato che si trova proprio nel centro. Andiamo quindi alla scoperta di questo luogo incredibile nelle Marche.

Gratuita e suggestiva questa spiaggia nel centro Italia ci lascerà a bocca aperta

Parliamo oggi di un luogo davvero meraviglioso che si trova a Sirolo, nelle Marche. Oggi, infatti, vogliamo descrivere con estrema minuzia la grotta Urbani. Forse pochissimi conoscono questa chicca del centro Italia, ma vale davvero la pena saperne di più. Accanto a un’alta rupe e a un molo, si staglia questa grotta davvero unica che ci farà affacciare su un’acqua cristallina e su un mare calmissimo. La grotta fa parte della Spiaggia Urbani ed è circondata anche da altri luoghi dove poter fare il bagno e prendere il sole. Si sta parlando di un luogo davvero magico, che ci darà l’opportunità di rilassarci al massimo. Infatti, gratuita e suggestiva, questa spiaggia nel centro Italia ci lascerà a bocca aperta.

Come arrivare alla grotta Urbani e come visitarla per poter godere della sua bellezza al massimo

Ci sono diversi modi per arrivare alla grotta Urbani e alla spiaggia vicina. Potremo scegliere di prendere la macchina, che ci porterà proprio al di sopra della grotta. Oppure, ci sono delle navette che conducono in questa zona con grande comodità. Per gli amanti del trekking, poi, questa piccola grotta è raggiungibile anche a piedi e questo ci darà l’opportunità di ammirare la magnificenza del paesaggio che la circonda.

Inoltre, se vogliamo vedere solo la grotta e il mare che le si apre di fronte, non dovremo né pagare né prenotare. Se invece vogliamo trascorrere lì più tempo e goderci una giornata piena di mare, dovremo chiamare il servizio e prenotare anche la spiaggia libera. O potremo affidarci agli stabilimenti balneari che la circondano.

Approfondimento

