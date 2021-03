Tutti gli amanti del vintage adorano il mercatino dell’usato o l’angolo delle occasioni del rigattiere per concludere un ottimo affare, anche e soprattutto perchè a volte possono nascondere un tesoro senza saperlo.

Il fascino degli oggetti antichi e vintage muove un business che poche persone conoscono. Basti pensare che online ci sono piattaforme di compravendita tra privati come Ebay, Catawiki, Vinted e molte altre, che hanno spopolato negli ultimi tempi.

Non è tutto oro quello che luccica

Bisogna prestare attenzione alle copie e alle riproduzioni che possono trarre in inganno l’acquirente ignaro. Quest’ultimo nel suo azzardo, potrebbe offrire una cifra al di sopra della valutazione reale dell’articolo senza capirne l’effettivo valore.

Prima di tutto bisogna differenziare un oggetto vintage da uno antico. Quest’ultimo è di maggior prestigio e si identifica in manufatti con più di 100 anni. E soprattutto in articoli con lavorazioni superate e non più praticate. Mentre per vintage si intende un articolo non più alla moda prodotto almeno 20 anni prima.

Un mercatino dell’usato o un rigattiere potrebbero nascondere un tesoro senza saperlo

Per riconoscere una vera occasione, bisogna avere in mente determinati criteri di valutazione fondamentali. Lo stile, la qualità dei materiali, l’autore, la manifattura, lo stato di conservazione e la sua rarità sono alcuni dei fattori tecnici per riconoscere un articolo originale e/o di valore.

Non è facile fare la distinzione tra un falso e un originale, né tanto meno capire se quell’oggetto che si sta maneggiando potrebbe essere sottostimato e fare così un ottimo affare. Attraverso un’analisi attenta che presti attenzione ai particolari come scritte, monogrammi o definizione e con l’aiuto del web, si possono trovare le risposte giuste.

Con questi piccoli consigli, si potrà portare a casa un piccolo tesoretto. Gli articoli che spesso sono sottostimati sono gli orologi, il vasellame, i quadri, le sculture, i libri o qualsiasi genere di articolo che pensando sia vecchio, va nel famoso angolino del rigattiere o nel mercatino dell’usato.