Le mode ritornano ciclicamente. Proprio per questo motivo, quando un capo è in buono stato, dovremmo conservarlo nell’armadio, perché è facile poterlo sfoggiare di nuovo dopo qualche anno senza spendere soldi acquistandone uno nuovo. Capi di tal genere li potremmo tranquillamente definire evergreen. In questo articolo ne andremo a vedere un esempio. Più che di abbigliamento, però, ci occuperemo di accessori. Un elemento fondamentale per dare carattere all’outfit. Orecchini, collane e bracciali, così come occhiali, borse e cappelli, sono in grado di dare quel certo “non so che” a qualsiasi mise, anche la più semplice ed anonima.

Le mode, oltre ad essere cicliche, spesso sanno anche stupirci. Nelle prossime settimane, a spopolare saranno le perle. Potrà sembrare un fatto assai curioso perché, da sempre, le perle sono pietre indossate prevalentemente dalle signore mature. Ecco perché l’accessorio dell’estate 2022 lo troviamo nel portagioie di nonne e vecchie zie. Per l’estate ormai imminente, invece, le perle sono un accessorio adatto a tutte le età. D’altro canto, basta saper giocare con outfit e accostamenti per apparire subito più trendy o giovanili. Da sempre, le perle possiedono un’allure piuttosto classicheggiante. Ma, come vedremo tra breve, nella stagione estiva che si sta aprendo, sono consigliate anche per gli outfit più casual e sportivi.

L’accessorio dell’estate 2022 lo troviamo nel portagioie della nonna, perfetto a 20 e 60 anni e sta bene anche su look sportivi

Un tempo, la collana di perle era imprescindibile con il classico tubino nero. Un connubio raffinato da sfoggiare in occasioni eleganti e formali. Oggi, invece, le cose sono molto cambiate. Possiamo indossare le perle tutti i giorni, da mattino a sera. E sono perfette anche su una semplice t-shirt o un crop top, abbinati a jeans o gonna lunga. Con questi abbinamenti, avremo subito un appeal decisamente originale e non stereotipato.

Se amiamo i look casual, possiamo poi optare per modelli poco tradizionali. Le classiche perle chiare e perfettamente sferiche sono una certezza sull’abito elegante e da cerimonia. Per outfit più moderni e meno formali, perché non optare per quelle grigie o colorate, magari anche dalla forma irregolare? Per dar vita ad un intrigante gioco visivo che mette in risalto il décolleté, possiamo invece indossare due collane composte dallo stesso tipo di perle, ma aventi differente lunghezza o diverse dimensioni delle sfere.

Collana di perle: lunga o corta? L’eterno dilemma

Per essere davvero trendy, è bene sapere che il modello che andrà per la maggiore nell’estate 2022 è il modello corto, in versione choker o girocollo. Sta molto bene abbinato ad abiti corti, pull, blazer e camicie ampie. Anche quelle lunghe, comunque, si faranno apprezzare. Sono ideali sui lunghi abiti estivi, che sono leggeri, freschi e versatili.

