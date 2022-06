I biscotti sono dei dolci davvero semplici da preparare che non richiedono moltissime abilità in cucina. Basta scegliere i giusti ingredienti e calibrare bene i tempi di cottura ed ecco fatto. I biscotti sono la perfetta soluzione per la colazione, ma sostituiscono tranquillamente anche il dessert a fine cena. Oggi vedremo come prepararne 3 versioni diverse per soddisfare i gusti di tutti. Cominciamo con la prima ricetta per i biscotti al pistacchio.

Per questi biscotti serviranno solo 150 g di farina d’avena, 100 g di crema di pistacchio e 1 albume. In più, procuriamoci della granella di pistacchio per decorarli. In una ciotola mescoliamo i 3 ingredienti fino a formare un panetto compatto. L’impasto non dovrà essere appiccicoso, ma malleabile e liscio. Creiamo delle palline e disponiamole su una teglia da forno foderata con la carta da forno. Con un mestolo schiacciamole leggermente e decoriamo con la granella di pistacchio. Inforniamo a 180° gradi per 10 minuti e gustiamoli dopo averli lasciati raffreddare.

Per preparare queste 3 facili ricette di biscotti buonissimi da sgranocchiare servono pochi ingredienti che forse abbiamo già in dispensa

Per preparare quelli alle fragole, serviranno invece:

50 g di fragole;

50 g di zucchero;

100 g di farina;

40 g di burro;

30 ml di latte;

4 g di lievito per dolci;

succo di limone q.b.

Mescoliamo in una ciotola farina, lievito, zucchero e il burro ammorbidito. Sabbiamo l’impasto e versiamo anche latte e un po’ di succo di limone. Ottenuto un composto omogeneo, copriamolo con la pellicola e mettiamolo in frigo. Laviamo e tagliamo le fragole a pezzettini, aggiungiamole all’impasto e mescoliamo bene. Formiamo le palline, schiacciamole e completiamo con dello zucchero prima di infornare a 180° gradi per 15 minuti.

Ultima variante bicolor al cioccolato

200 g di farina 00;

50 g di farina di mandorle;

125 g di burro;

70 g di zucchero a velo;

1 uovo;

cioccolato fondente da sciogliere;

granella di mandorle;

1 pizzico di sale.

Prepariamo la frolla mescolando le farine e il burro ammorbidito in un mixer. Aggiungiamo l’uovo, un pizzico di sale e lo zucchero a velo. Impastiamo velocemente fino a formare un panetto, attenzione a non impastare per troppo tempo. Uno degli errori più comuni che rovinano la pasta frolla è proprio questo. Avvolgiamo il panetto con la pellicola alimentare e mettiamo in frigo per 20 minuti. Intanto sciogliamo il cioccolato fondente a bagnomaria e teniamolo da parte.

Stendiamo la pasta utilizzando due fogli di carta da forno e usiamo una tazza per creare i nostri biscotti rotondi. Inforniamo a 180° gradi per 10 minuti e una volta raffreddati, immergiamoli nel cioccolato fondente. Decoriamo con la granella di mandorle.

Quindi, per preparare queste 3 facili ricette di biscotti bastano poche mosse ma il risultato sarà strepitoso. Non serve essere pasticceri per servire dei dolci buoni che ameranno tutti. Possiamo davvero cimentarci in qualsiasi ricetta, anche la cheesecake non è così difficile come sembra.

