Ci sono tantissimi errori che per fretta, distrazione o mancanza di tempo spesso commettiamo quando scegliamo il nostro outfit.

Per quanto vogliamo adeguarci ai tempi, stare ai passi con la moda, ispirarci a riviste e servizi fotografici, difficilmente riusciamo ad applicare con successo tutto ciò che abbiamo visto nel nostro abbigliamento quotidiano.

Cadere in errore capita spesso, bisogna prestare attenzione a piccoli accorgimenti che sembrano scontati ma in realtà non lo sono.

Molti sono gli errori da non commettere assolutamente quando usciamo di casa, vediamo quali sono.

Mix di tessuti e colori

Capita spesso di abbinare, in modo particolare durante il periodo dei cambi stagionali non ancora completati, tessuti estivi con quelli invernali. Anche Un mix di colori che non si sposano fra loro, perché più tonalità scegliamo più l’accostamento errato può indurci a sbagliare compromettendo il nostro outfit.

Se si è indecisi sulla scelta dei colori è opportuno limitarsi alla scelta di solo due nuance.

Abiti spiegazzati

Assolutamente da evitare è quello di indossare abiti non stirati e visibilmente spiegazzati, facendo apparire il nostro look poco curato, sciatto e trasandato. Non è il massimo presentarsi in questo modo.

Abiti con trasparenze

Gli abiti con trasparenze sono sensuali ed eleganti, ma se non si presta la dovuta attenzione possono risultare volgari, facendo trasparire la biancheria intima specie se non adeguata.

La scelta dell’intimo giusto è importante in quanto valorizza le nostre forme.

Peli di animali sui capi

Spesso capita di non avere avuto il tempo di eliminare i peli dei nostri amici a quattro zampe.

Da evitare assolutamente di indossarli non prima di aver passato la spazzola adesiva.

Etichette e bretelle

Non è raro che si esca di casa con una etichetta troppo lunga o con laccetti, utili per appendere i capi, che fuoriescono dagli abiti, rovinando l’outfit.

Manicure

Le mani sono un biglietto da visita, devono essere ben curate e presentabili , mai uscire con lo smalto malandato o che sia evidente la ricrescita delle unghie.

Lunghezza capospalla

Il capospalla deve essere sempre di una lunghezza maggiore rispetto a quello che si indossa sotto, o al massimo della stessa misura.

