Le sneakers ormai sono un vero e proprio must-have per tutti gli appassionati di scarpe sportive. D’altronde, la loro versatilità e semplicità le rende abbinabili a diversi tipi di outfit. In particolare, le Air Jordan 13 Retro Flint hanno fatto faville nel 2020 grazie alla docu-serie The Last Dance, piazzandosi come modello di sneakers più venduto nel corso dell’intero anno. Almeno, così risulta stando alla classifica stilata da Lyst con l’aiuto del market place numero uno del mondo per la rivendita di scarpe.

Questi modelli di sneakers saranno di tendenza nella primavera ed estate del 2021

Tra le tendenze della primavera-estate 2021 sono da citare le sneakers bianche dal design classico proposte da Celine, le sneakers gialle lucide dotate di un piccolo tacco di Miu Miu o il modello di Balmain, da esibire al di sotto di pantaloni svasati. In alternativa, le coloratissime sneakers di Maaji o le Air Jordan 1 già esibite da Naomi Campbell.

Ma la lista non si esaurisce qui. Se già non lo si è fatto, è ora di rispolverare le sneakers dal sapore più vintage. Cioè calzature dalla linea classica e caratterizzate da colori come blu notte, panna o burro o neutri quali bianchi e nero. Si pensi ai modelli Stan Smith di Adidas, Chuck Taylor All Star di Converse, Slip on Classic di Vans o alle Originals Country OG di Adidas. Per la primavera si dirà addio alle scarpe in pelle e si darà un grosso benvenuto a quelle in tela di cotone grezza.

Quindi, modelli come le sneakers lavorate in tie-dye di Dior, rivisitazione delle succitate Chuck Taylor o Ward Platform Canvas di Vans, a loro volta rivisitazione delle storiche Vans Old School. Ultimo ma non per importanza, il modello di sneakers canvas firmato Dior e Raf Simons, caratterizzato dalla punta allungata. Da non tralasciare i modelli da corsa, sempre più in voga in un periodo in cui non è possibile frequentare la palestra. Non è un caso che siano anche note come “ugly shoes”. Nonostante l’appellativo, c’è chi apprezza indossarle assieme a felpe e jeans di grossa taglia. Un paio di esempi? Il primo è Gel-Nimbus di Asies, modello retrò caratterizzato da colori neutri o pastello. Se invece si è alla ricerca di un modello di sneakers da corsa color-block, meglio optare per Cross Trainer di Puma, da abbinare ad un bel vestito.

