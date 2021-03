Se la moda femminile è in continua evoluzione e da una stagione all’altra compaiono importanti novità, quella maschile è più sobria e meno soggetta alla moda.

L’uomo elegante deve vestire in modo raffinato ma sobrio, ricercato ma non eccessivo. Oggi vediamo qual è l’accessorio che non può più mancare all’uomo elegante e raffinato.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

Un tocco di colore

L’eleganza maschile è rappresentata dal classico completo da uomo. Può essere di diversi colori in base alla stagione e all’occasione, tinta unita o spezzato, ma deve sempre essere col rigoroso pantalone lungo.

La camicia può essere di qualsiasi colore, al classico bianco alle fantasie più estrose, il colletto classico oppure alla coreana, ma la manica sempre lunga. Il pantalone deve essere rigorosamente lungo, estate e inverno, e la giacca non può mai venire tolta in situazioni formali.

La cravatta non è necessaria, in situazioni informali può anche essere assente, o sostituita da un papillon.

La scarpa da uomo deve essere sempre rigorosamente chiusa e in pelle, preferibilmente di qualità. Abbiamo visto che la libertà di abbinamento per l’uomo è abbastanza limitata, ma ora vedremo qual è l’accessorio che dona un tocco di colore e che può cambiare un look monotono in uno speciale.

La pochette, o fazzoletto da taschino è in grado di abbellire qualsiasi completo, e dare un tocco di creatività. Nella scelta del colore ci si può sbizzarrire, scegliere quelle più sgargianti e dalle fantasie più esotiche.

L’accessorio che non può più mancare all’uomo elegante e raffinato

La pochette è un accessorio da riscoprire, che da all’uomo grande spazio di manovra per avere un look creativo e raffinato. Crediamo che questo antico accessorio vada riscoperto dall’uomo che non ha paura di osare o di apparire per quello che è. Se indosseremo una pochette non passeremo di certo inosservati!

Approfondimento

Quali sono i tessuti ecologici e amici degli animali e quali dovremo assolutamente evitare.