Con questo metodo i bambini lasceranno il lettone di mamma e papà

Molto spesso i bimbi non vogliono proprio dormire nella loro cameretta. Faticano, infatti, a lasciare il lettone di mamma e papà. I motivi sono fondamentalmente due: la paura del buio e la mancanza di un’attrazione che catalizzi la loro attenzione al momento dell’addormentamento.

Ecco dei semplici accorgimenti su come creare il cielo in una stanza: realizzare nuvole e stelle per una cameretta per bambini.

Le nuvole da appendere al soffitto

Per realizzare questo simpatico lavoretto si possono coinvolgere anche i bambini.

Materiale occorrente: un cartoncino ondulato, abbondante bambagia di cotone o cotone idrofilo o l’imbottitura di un vecchio cuscino, colla vinilica, filo di nylon e infine nastro adesivo o gommini fissativi per muri.

Sul cartoncino, si disegna una sagoma di una nuvola con i bordi frastagliati. In seguito si ritaglia e con una graffatrice si fissa sulla sagoma di cartone un’asola con il filo nylon. Va benissimo, naturalmente, anche un pezzo di nastro adesivo.

Si inizia, quindi, a pennellare un lato con la colla vinilica e si fissano dei batuffoli di cotone idrofilo fino a riempire l’intera superficie. Lo stesso si farà con l’altro lato.

A questo punto non resta che fissarle al soffitto tramite i gommini adesivi o semplice nastro adesivo trasparente.

Ultimo suggerimento: il filo trasparente dovrà avere varie lunghezze in modo che le nuvole pendano dal soffitto a varie altezze.

Il cielo stellato

La luce delle stelle sarà rassicurante per i bimbi. Per invogliarli a rimanere tutta la notte in cameretta, si può raccontare “la storia dell’astronauta”.

Basterà raccontargli che lassù, dalla loro navicella, gli astronauti vedono proprio il cielo che avremo allestito nella stanza.

In commercio ci sono delle stelle fosforescenti con lato adesivo. Questi adesivi a forma di stelle e luna, una volta applicati al muro, si illuminano al buio creando uno splendido firmamento.

Sono disponibili anche le sagome 3D, sempre fluorescenti, dei pianeti del nostro sistema solare. I prezzi sono davvero esigui. E difficilmente si superano i 10 euro.

Un’altra alternativa sono i proiettori di stelle. Il prezzo è leggermente superiore (attorno ai 25 euro) però i proiettori hanno il vantaggio di non dover applicare nulla al soffitto.

A scopo decorativo, ci sono poi dei pannelli luminosi a fibra ottica con effetto cielo stellato. Questi pannelli sono una soluzione illuminotecnica più evoluta. Si utilizzano anche per i soggiorni, ad esempio, all’intero di una cornice perimetrale di una controsoffittatura in cartongesso. Il prezzo si attesta attorno ai 45-50 euro.

Infine, una soluzione più laboriosa,ma di grande effetto: pittura decorativa cielo stellato. Ci sono dei kit composti da un primer, dei glitter e da una finitura. Dapprima si applica la base a cui verranno aggiunti i glitter, successivamente si stende la vernice di finitura.

Ecco, dunque, perché con questo metodo i bambini lasceranno il lettone di mamma e papà!