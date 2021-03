Ecco gli abiti da scegliere per essere amici degli animali e dell’ambiente

La nostra esistenza ha un impatto ambientale notevole. Qualsiasi nostra azione ha un impatto in termini ambientali: dall’utilizzo della tecnologia al cibo di cui ci nutriamo, qualsiasi atto porta conseguenze sull’ambiente. Anche la moda è un ambito di grande impatto, ma per fortuna ci sono delle abitudini che possono avere conseguenze meno nocive.

Oggi vediamo quali abiti scegliere per essere amici degli animali e dell’ambiente.

Tessuti ecologici e cruelty-free

Moltissimi tessuti tradizionalmente utilizzati sono altamente inquinanti o causato elevata sofferenza negli animali. Pellicce, giubbotti di pelle, foulard di seta e stivali di coccodrillo, sono tutti oggetti per realizzare i quali è necessario uccidere animali, esseri viventi come noi.

Oggi vedremo quali sono le alternative, per non rinunciare ai nostri capi di abbigliamento preferiti ed essere ala moda.

La pelle ecologica: come alternativa al cuoio e alla pelle esiste da molti anni un’alternativa ecologica e 100% vegana. Questo materiale è solitamente prodotto con materie plastiche sintetiche e può assumere varie forme e colori. Con la finta pelle possiamo produrre qualsiasi tipo di capo e di accessorio.

Le ecopellicce: nel 2021 per fortuna non è più necessario uccidere animali per proteggersi dal freddo invernale. Alle pellicce vere esistono numerose alternative ecologiche, come la ecopelliccia. Queste imitazioni sintetiche riproducono perfettamente l’estetica e il calore delle classiche pellicce.

La seta vegetale: come abbiamo già visto in questo articolo esiste una alternativa vegetale alla seta. In questo modo non dovremo più rinunciare a questo soffice tessuto.

I piumini di lana: un altro indumento che richiede l’uccisione di un animale, in questo caso l’oca è il piumino. Se vogliamo evitare di causare tanta sofferenza in un essere senziente possiamo optare per i piumini ripieni di lana grezza. Si è visto come questo materiale protegga dal freddo e dalla pioggia e viene spesso utilizzato nell’abbigliamento tecnico da alpinismo.

Ecco gli abiti da scegliere per essere amici degli animali e dell’ambiente

Abbiamo visto come esistano numerose alternative cruelty free, ecologiche e vegane per gli abiti che indossiamo. Non abbiamo più scuse: possiamo essere alla moda e avere a cuore l’ambiente, in un colpo solo.