Arriva il weekend e con esso la rosea prospettiva di farsi deliziare da qualche dolce goloso, come ad esempio una stuzzicante torta al cioccolato.

In effetti si tratta di un dolce che non passa mai di moda, anche perché il cioccolato, oltre ad essere amatissimo, non è stagionale.

Mentre una torta di mele o alla frutta secca va a braccetto con i freddi pomeriggi autunnali, il cioccolato non conosce limiti.

Se in autunno si sposa con le pere in una torta soffice e dal gusto avvolgente, d’estate diventa protagonista del fresco salame di cioccolato.

Ma, se volessimo sperimentare qualche nuova ricetta, potremmo provare con questa torta al cioccolato fredda senza cottura, più veloce di una cheesecake.

Non resta dunque che scoprire tutto l’occorrente, e precisamente:

230 g di biscotti ai cereali e cacao;

115 g di burro fuso a temperatura ambiente;

250 g di cioccolato fondente 75%;

110 g di zucchero a velo;

8 g di gelatina alimentare in fogli;

500 g di mascarpone;

150 ml di panna fresca;

altro cioccolato fondente per la guarnizione.

Questa torta al cioccolato fredda senza cottura non ha nulla da invidiare ai soliti gelati, semifreddi o cheseecake

Per prima cosa, prepariamo la base della nostra torta, inizialmente sbriciolando i biscotti manualmente e poi frullandoli nel mixer con il burro fuso.

Trasferiamo il composto così ottenuto in una tortiera dai bordi alti e usiamolo per foderarne il fondo, stendendolo in maniera omogenea.

Dopo averlo livellato adeguatamente con il dorso di un cucchiaio, riponiamolo a riposare in frigorifero mentre procediamo con la preparazione.

Sciogliamo il cioccolato fondente in microonde, mescolando dopo 30 secondi per evitare eventuali grumi, e mettiamo la gelatina in acqua fredda per 10 minuti.

Presa poi una ciotola, amalgamiamo il mascarpone con 120 ml di panna e lo zucchero a velo per ottenere una crema liscia.

Scaldiamo la panna lasciata da parte e sciogliamo in essa la gelatina ben strizzata prima di unirla alla crema al mascarpone.

Non resta che unire il cioccolato fuso e spalmare la crema ottenuta sulla base della torta prima di metterla in frigorifero per circa 4 ore.

Prima di servire, completiamo con una guarnizione a base di scaglie di cioccolato fondente: una vera goduria.

Chi invece non è particolarmente appassionato di cioccolato, ma è in cerca di nuove ricette, potrebbe sperimentare la cheesecake senza biscotti e senza burro.

Lettura consigliata

Fredda, leggera e senza glutine questa torta stupendamente soffice e dall’aroma tropicale è l’alternativa alla classica cheesecake