Cascate e giardini pensili, le terme laziali coccolano con abbracci di salute e atmosfere da brividi

È uno dei posti più interessanti del Lazio e nelle vicinanze ci sono terme organizzate in grado di regalarci vacanze all’insegna del benessere e del relax. Isola Liri si trova a 20 chilometri da Frosinone, cittadina che si caratterizza per la biforcazione del fiume Liri. Un posto in cui l’acqua domina il panorama rendendo la cittadina davvero unica.

I visitatori arrivano numerosi per ammirare la Cascata Grande, un balzo di 30 metri in pieno centro abitato che lascia senza fiato. Non esistono altri esempi simili in tutta la penisola.

Nel Castello Boncompagni Viscogliosi troviamo affreschi del Settecento e un parco in stile romantico con un meraviglioso giardino pensile sul bordo della cascata che è un autentico spettacolo naturale.

Chi lo visita rimane colpito dall’illuminazione notturna che crea un’atmosfera da brividi. Tra escursioni e incroci di torri abbandonate possiamo rifocillarci con i piatti tipici, la trota arrosto e gli spaghetti ai gamberi di fiume.

Ritorno al passato

Cascate e giardini pensili non sono tutto ciò che questa zona ricca e affascinante ha da offrirci. A 30 chilometri troviamo Ferentino e le Mura Megalitiche. Ferentino è una città d’arte che conserva un’acropoli vero capolavoro di ingegneria civile. Ricca di ville, sorgenti, l’atmosfera fiabesca in cui sembrerà vivere ci lascerà sensazioni uniche indimenticabili.

La posizione è fortunata, facilmente raggiungibile dalle città laziali ma anche dalla Campania e dalla zona adriatica. Le mura sono un vanto della cittadina e ancora oggi sono conosciute per l’imponenza e per le dimensioni dei massi.

Imperdibile è il percorso sotterraneo di Grotta Pera con gli architravi fatti di pietre gigantesche. Un posto unico al Mondo che dovremmo visitare all’interno di un tour che da sempre attira viaggiatori appassionati e studiosi di ogni nazionalità. Questa zona era ricca di terme di cui sono rimasti i resti, ma poco lontano dal borgo antico troviamo il centro benessere moderno e attrezzato dove la nostra vacanza diventerà di autentico relax.

Cascate e giardini pensili ma anche strutture per le terme più antiche d’Italia

Le terme di Ferentino si trovano poco fuori l’abitato lungo la via consolare Casilina verso Frosinone. Si tratta di una struttura immersa nel verde con ulivi secolari a fare da contorno. Ma anche borghi antichi e abbazie che rendono lo stabilimento Terme Pompeo uno dei più affascinanti d’Italia. Non solo. La certificazione che la fa rientrare tra le 150 aziende più antiche del Paese conferiscono prestigio e fascino ulteriore.

Il centro termale è specializzato nella cura della persona, bagni e fanghi, percorsi bellezza, idromassaggi, ozono e massoterapia. Le cure per le vie respiratorie sono di primissimo livello grazie alle inalazioni naturali e ai getti di vapore.

Le acque sulfuree contengono bicarbonato e calcio e sono ottime per la circolazione, per risolvere problematiche alla pelle e ai bronchi. Acque acidule sgorgano a 18 gradi in maniera naturale. Quelle della sorgente di Ferentino possono essere bevute direttamente dal posto, sono ottime per aumentare la diuresi. Oltre allo stabilimento, poi, è presente un hotel con 65 camere in cui pernottare per raggiungere a piedi tutte le strutture.