Mentre Banco BPM e BPER esplodono al rialzo, le azioni FinecoBank si avvicinano al punto di svolta rialzista

In una giornata sostanzialmente invariata sul settore bancario, abbiamo assistito a tre conferme, due positive e una negativa. Infatti, mentre Banco BPM e BPER esplodono al rialzo, le azioni FinecoBank crollano e si avvicinano al punto di svolta rialzista. Queste tre azioni, però, hanno una cosa in comune. Nelle prossime sedute potrebbero registrarsi svolte molto importanti per le quotazioni. Le azioni di tutti e tre i titoli bancari, infatti, sono, o potrebbero essere nei prossimi giorni, su livelli chiave per il futuro di breve/medio termine.

I conti fanno volare le azioni Banco BPM che potrebbero candidarsi a interessanti nuovi massimi

Il titolo Banco BPM (MIL:BAMI) ha chiuso la seduta del 9 maggio in area 4,048 €, in rialzo del 7,55% rispetto alla seduta precedente.

Era da oltre un anno che non si registrava un rialzo così importante sia in termini di prezzo che di volume. Le quotazioni, quindi, adesso sono lanciate verso l’obiettivo più probabile in area 4,511 €. Questo livello di prezzo non viene raggiunto dal titolo da oltre sei anni. Oltre, poi, il titolo potrebbe salire verso gli altri obiettivi indicati in figura.

Un segnale ribassista potrebbe arrivare da una chiusura giornaliera inferiore a 3,911 €.

Ottimo segnale di forza per BPER Banca che potrebbe presto attaccare una resistenza storica

Il titolo BPER Banca (MIL:BPE) ha chiuso la seduta del 9 maggio in area 2,743 €, in rialzo del 3,90% rispetto alla seduta precedente.

Dopo la rottura di area 2,72 € le quotazioni potrebbero dirigersi verso la resistenza in area 2,863 € che da oltre cinque anni sta frenando l’ascesa del titolo. La sua rottura, quindi, potrebbe lanciare le quotazioni di BPER Banca verso i livelli indicati in figura andando a toccare prezzi che non si vedono da oltre 5 anni.

Qualora, invece, il titolo dovesse chiudere sotto 2,72 € potrebbe essere l’inizio di una nuova fase di debolezza.

Mentre Banco BPM e BPER esplodono al rialzo, le azioni FinecoBank si avvicinano al punto di svolta rialzista: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo FinecoBank (MIL:FBK) ha chiuso la seduta del 9 maggio a quota 12,68 €, in ribasso del 5,72% rispetto alla seduta del giorno precedente.

Di questo titolo ci siamo occupati solo qualche giorno fa con un articolo dal titolo emblematico In una seduta dominata dalle banche Unicredit si conferma il migliori titolo e FinecoBank il peggiore. Possiamo solo aggiungere che il forte ribasso del 9 maggio ha avvicinato le quotazioni alla massima estensione ribassista in area 12,315 €. A questo punto, quindi, diventa molto probabile un rimbalzo delle quotazioni.

