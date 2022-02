La pasta frolla è una delle preparazioni base della pasticceria. È un impasto all’apparenza semplice che ha come ingredienti base le uova, la farina, lo zucchero e il burro, tuttavia possiamo rovinarla in un attimo senza saperlo.

Infatti, oltre al mix di ingredienti, la pasta frolla necessita di passaggi ben specifici. Pena una cattiva riuscita di crostate e biscotti. Alcuni errori, infatti, ne modificano la consistenza, inoltre la rendono difficile da stendere.

Come ogni grande classico che si rispetti, questa preparazione ha tantissime varianti. Alcune meno caloriche: senza burro, senza uova e senza glutine. Insomma, c’è solo l’imbarazzo della scelta.

Non solo uova, burro e farina ma per una pasta frolla perfetta ecco 3 errori da non commettere per biscotti, crostate e chiacchiere da chef

Ecco 3 errori da evitare per una pasta frolla liscia e compatta:

Il primo errore da evitare assolutamente riguarda il burro. Molti infatti lo utilizzano a temperatura ambiente o addirittura lo estraggono con anticipo dal frigo per farlo stemperare. Niente di più sbagliato. Il burro, infatti, deve essere freddissimo. Più il burro sarà caldo più difficile sarà lavorare la pasta frolla, finché non impazzirà completamente.

Un altro errore comune ma mai banale, riguarda l’ordine degli ingredienti. Gli ingredienti non vanno messi a caso, ma devono seguire un ordine ben preciso.

Infatti, vanno prima mescolati insieme farina, zucchero e burro per ottenere un impasto sabbioso. Importantissimo è lavorare l’impasto con le mani. Solo successivamente vanno, poi, incorporate le uova. Inoltre, un aspetto fondamentale riguarda lo zucchero da utilizzare che dovrà essere a velo e non semolato. Lo zucchero a velo, infatti, contribuirà a rendere l’impasto più liscio e vellutato.

Un altro passaggio indispensabile riguarda il sale, infatti per ottenere un impasto perfetto c’ è bisogno di aggiungere un pizzico di sale. Il sale aiuta la stabilizzazione degli ingredienti e dona la giusta sapidità all’impasto che altrimenti risulterebbe troppo dolce.

Infine, ma non per importanza, ritroviamo i tempi di posa. Pensare di preparare una pasta frolla al volo è quasi improbabile, infatti una volta impastata avrà bisogno di almeno 30 minuti di posa in frigorifero. La posa e il freddo renderanno la pasta elastica e pronta all’uso.

Ebbene, non solo uova, burro e farina ma per una pasta frolla perfetta sono questi i 3 errori da non commettere.

Approfondimento

Solo 15 minuti, 3 ingredienti e meno di 5 euro per questo dolce morbidissimo alle mele adatto alla dieta e come colazione o dessert.