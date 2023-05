Labbra colorate, lucenti e non appiccicose grazie a un lip oil fenomenale

Passi da gigante nel mondo della cosmesi e arriva un prodotto che tinge le labbra veramente raro. Un innovativo lipstick che si trasforma in un olio leggero, nutrendo le labbra con un tocco di colore e lucentezza che rimane confortevole e mai appiccicoso. Avremo così labbra colorate, lucenti, nutrite e non appiccicose, quindi non avremo quella sensazione fastidiosa di labbra attaccate.

Se amiamo le tinte per le labbra non dobbiamo farci sfuggire un nuovissimo lipstick. Una tinta, di diversi colori, che è veramente fenomenale in tutto e per tutto. Dalle nuance disponibili fino a alla resa finale sulle labbra. Un prodotto che sta spopolando sui social e che sta catturando sempre più persone.

Non è una semplice tinta per labbra e quindi dobbiamo dimenticarci i soliti prodotti perché questo sarà una vera rivoluzione. È un innovativo lipstick che si trasforma in un olio leggero, nutrendo così le labbra con un tocco di colore e lucentezza che rimane confortevole e mai appiccicoso per tutto il giorno. Una formula esclusiva in gel che si trasforma al contatto con le labbra in un olio colorato.

Ciò che è veramente fenomenale è che questo non appiccica e possiamo stratificarlo. Infatti con una sola passata di colore otterremo già un’ottima shade, ma se preferiamo un effetto più intenso possiamo passarlo più volte. Questo lipstick è realizzato con olio di jojoba e semi di girasole, per questo motivo idrata e nutre istantaneamente per labbra rendendole morbide e levigate.

Lip oil di Rare Beauty: labbra colorate, lucenti e non appiccicose

Il lipstick fa parte dell’ultima proposta beauty del marchio di Selena Gomez, ovvero Rare Beauty. Selena Gomez è una nota cantante che ha iniziato la sua carriera grazie alla Disney e oggi è una delle più amate e seguite sui social.

Moltissime star stanno lanciando i proprio brand beauty e anche Selena Gomez lo ha fatto nel 2020. Il marchio prima era disponibile solo negli USA, mentre oggi è presente anche in Europa. La Gomez ha introdotto questo lip oil che è praticamente già sold-out.

A disposizione ci sono 8 tonalità. Abbiamo il Serenity che è un warm rose, Affection è muted berry, l’Happy un colore cool pink e il Joy che è un muted peach. E ancora il Delight che invece è un rose brown, l’Hope è un nude mauve, il Wonder un rose mauve e infine l’Honesty che è un nude brown. Ecco il lip oil di Rare Beauty per labbra colorate, lucenti e non appiccicose.