I migliori film da vedere a febbraio in streaming su Netflix, Disney+ e Sky

Un mese di febbraio molto intenso e ricco di nuovissimi film. Le piattaforme streaming crescono sempre di più e si fanno concorrenza, portando film tutti diversi e allo stesso modo interessanti. Quale scegliere?

A quante piattaforme streaming siamo abbonati? La media è di 3, può cambiare se poi siamo un gruppo di amici che vive insieme oppure se si è una coppia e c’è la possibilità di abbonarsi con altre persone dividendo la spesa. Operazione che non si potrà più fare con Netflix perché sta lavorando per evitare la condivisione degli account a quelle persone che non vivono nello stesso luogo. Ma ci vorrà ancora un pochino prima che arrivi su tutti quanti i vari dispositivi.

In ogni modo, le piattaforme per l’entertainment sono tantissime e diverse. Le più note sono Netflix, Disney+, Sky con NowTv e Amazon Prime Video. Ce ne sarebbero poi tantissime altre come ad esempio Paramount+ che sta inserendo nella sua videoteca digitale film molto interessanti. Ma non ci si può abbonare a tutti.

I migliori film da vedere ora sulle diverse piattaforme a pagamento

Tantissimi film da guardare che non riusciamo a stargli dietro, dobbiamo allora segnarci e attivare le notifiche per quando il film che vogliamo vedere arriva sul dispositivo.

Il primo film di grande successo, nonché candidato agli Oscar, è Black Panther: Wakanda Forever disponibile su Disney+. Il film prodotto dalla Marvel Studios racconta la storia di Wakanda che si scontra con altre nazioni mondiali e un nuovo mondo subacqueo alla ricerca di un materiale prezioso.

Sempre su Disney+ da non perdere assolutamente è Omicidio nel West End di Tom George. Negli anni Cinquanta, nel quartiere West End di Londra, i piani per una versione cinematografica di un’opera teatrale di successo vengono bruscamente interrotti dopo l’omicidio di un componente fondamentale della troupe. Due investigatori entrano in gioco in una commedia elegante, ironica, intelligente.

Su Sky ecco cosa troviamo

Su Sky invece arriva Crimes of The Future, il nuovo film Sci fi di David Cronenberg con Viggo Mortensen e Lea Seydoux. Un performer capace di sviluppare nuovi organi interni esibisce le sue mutazioni in spettacoli d’avanguardia.

Sempre su Sky dal 10 febbraio troviamo Marcel! di Jasmine Trinca. Una bambina ama sua madre, ma sua madre ama Marcel, il suo cane. Un evento imprevedibile le porterà in viaggio, avvicinandole e svelando loro, oltre ogni dolore, le vie grandi e segrete dell’amore.

Su Netflix sono tantissimi poi i film che non possiamo perdere come ad esempio Io sono l’abisso, tratto dal libro di Donato Carrisi, ma ancora tanti altri. Ecco allora i migliori film da vedere sulle piattaforme di streaming come Netflix, Disney+ e Sky con la sua NowTv.