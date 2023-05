Addio ragnetti rossi da davanzali, balconi e piante: per allontanarli usa questa soluzione naturale e profumata che pochi conoscono 

I ragnetti rossi sono animaletti che, in primavera, invadono i nostri spazi esterni. Non sono dannosi per l’uomo ma sono abbastanza fastidiosi perché, se schiacciati, rilasciano un pigmento difficile da mandare via. Scopriamo come allontanarli senza usare i soliti prodotti chimici.

Con l’arrivo delle belle giornate puntualmente fanno capolino una serie di animaletti fastidiosi. Quante volte vediamo gironzolare le mosche per tutta la stanza. Oppure mentre ci rilassiamo sul divano, ecco il ronzio di una zanzara. Per non parlare delle cimici che cercano di intrufolarsi in casa e si attaccano al bucato.

Ma cosa sono i ragnetti rossi? Sono dannosi per la salute dell’uomo?

Con l’aumento delle temperature non è inusuale vedere dei piccoli ragnetti rossi che si muovono velocemente su muri, davanzali e piante. Un esercito di minuscoli animaletti che si risveglia e che torna a popolare i nostri spazi esterni.

Il termine ragno non è del tutto corretto. Il loro aspetto e le 8 zampette ingannano tutti. In realtà, questi insetti sono dei piccoli acari.

Si presentano con l’arrivo della primavera e di solito spariscono quando il caldo si fa più intenso; per poi ricomparire la stagione successiva.

Questi ragnetti sono innocui e non comportano rischi per la salute degli esseri umani. Ma facciamo attenzione a non schiacciarli, perché rilasciano un pigmento rosso che macchia tessuti, superfici ed è difficile da eliminare.

In realtà, la proliferazione di questi acari è molto problematica per alcune piante. La loro comparsa potrebbe causare la formazione di macchie gialle sulle foglie.

Il classico rimedio: l’aglio

Per prevenire e contrastare la loro moltiplicazione cerchiamo di utilizzare dei rimedi naturali, lasciando perdere, se possibile, i prodotti chimici che potrebbero danneggiare la salute dell’uomo e l’ambiente.

Il rimedio più usato è di certo l’aglio. Dobbiamo solo farlo bollire per qualche minuto in acqua. Una volta raffreddato il composto, filtriamo e versiamolo in uno spruzzino. Ora non ci resta che nebulizzarlo direttamente sulle piante e sulle superfici.

Addio ragnetti rossi da davanzali, balconi e piante: ecco un trucchetto facile e veloce

Ma se non sopportiamo l’odore dell’aglio, allora proviamo con un rimedio profumatissimo. Ecco che ci vengono in aiuto gli oli essenziali, estratti dalle piante.

In questo caso ci servirà quello alla menta piperita.

La menta è un’erba aromatica molto diffusa nel nostro Paese. Il suo odore fresco e il sapore dolce sono davvero inconfondibili. L’olio si ottiene proprio dalle sue foglie.

Per combattere il problema dei ragnetti rossi, dobbiamo mettere qualche goccia di olio essenziale di menta piperita in acqua. Agitare bene la miscela e nebulizzarla su muretti, ringhiere, pavimenti e piante.

Questo repellente naturale tiene anche lontani i topi, le talpe, alcuni tipi di zanzare, afidi e parassiti.

Possiamo ottenere lo stesso risultato utilizzando anche l’olio essenziale di rosmarino.

Quindi, addio ragnetti rossi da davanzali, balconi e piante, utilizzando questa soluzione facile e veloce.

Per fare in modo che la miscela ottenuta abbia una maggiore efficacia, spruzziamola durante le ore serali.