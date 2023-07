La villa lussuosa di Elettra Lamborghini con giardino e terrazza: come fare per averli entrambi in casa nostra

È uno dei desideri spesso irrealizzati per gli italiani, avere nella stessa casa sia il terrazzo che il giardino. Gli spazi aperti da far diventare verdi, zone relax e oasi di benessere sono sempre più rari e preziosi ma non bisogna arrendersi.

Elettra Lamborghini e il marito da un anno vivono nella loro lussuosa villa immersa nel verde. I vari successi musicali e le tante apparizioni tv hanno finanziato il sogno della soubrette dal cognome ingombrante. L’ereditiera si è data da fare e alla fine senza l’aiuto di nessuno è riuscita a comprare una mega villa super accessoriata per viverci con il marito e con il cagnolino. E ha condiviso l’evento con i suoi 7 milioni di followers. Tutto intorno un meraviglioso giardino che sembra un vero e proprio parco. Arredi bianchi per l’esterno con tanto di patio a vetri e vista diretta dall’interno grazie a una porta circolare di grandi dimensioni e un balcone presidenziale.

I colori neutri sono i preferiti di Elettra visto che dalle foto si evince che gli interni sono stati arredati con queste tonalità. Non è certa la località in cui la villa si trova ma è certo che non si tratta di una dimora alla portata di tutti. Grandi spazi luminosi all’interno e verde immenso all’esterno questo il mood della bellissima casa di Elettra Lamborghini.

Scegliere dove vivere ma con attenzione

La villa lussuosa di Elettra Lamborghini ha però anche una terrazza. Piscina rettangolare e vista su un borgo antico ma anche tanta privacy, queste le caratteristiche principali ai piani alti. La località non ben definita si troverebbe in Brianza, i bookmakers puntano su Cornate d’Adda. Borghi antichi immersi nel verde a pochi chilometri da Milano, la città in cui la showgirl cura i suoi interessi e gli affari. Subito dopo l’acquisto Elettra Lamborghini ha allertato i suoi followers alla ricerca della giusta società che si occupasse della ristrutturazione. Da quanto si vede nelle foto, si può dire missione compiuta.

L’ereditiera avrebbe un patrimonio di 10 milioni di euro che le sono serviti per avviare diverse attività imprenditoriali nel mondo della moda, del beauty e dello spettacolo. Impossibile al momento conoscere il valore esatto della sua splendida casa. Una cosa è certa, la Lamborghini ha buoni geni e fiuto per gli affari. La dimora è stata considerata dagli esperti un ottimo investimento vista la zona scelta.

La villa lussuosa di Elettra Lamborghini, nostra ma in piccolo

Avere sia il giardino che il terrazzo è un valore aggiunto che nel mercato immobiliare ha un peso. Secondo le stime di Scenari Immobiliari il valore della casa aumenterebbe in media dell’8% con la presenza del giardino. Ipotizziamo come si possa facilmente superare questa soglia con la presenza contemporanea della terrazza.

Per avere entrambe le cose è necessario innanzitutto non sbagliare la scelta della zona in cui investire. Le caratteristiche del bene immobiliare sono chiare, deve trovarsi a pochi chilometri da una grande città o dalla sede in cui curiamo i nostri interessi. La zona immersa nel verde deve avere potenzialità e possibilità di una riqualificazione futura. Le case in centro che hanno sia giardino che terrazza hanno prezzi irraggiungibili e l’investimento è limitato. Ma se troviamo la zona giusta è possibile ricavare un importante surplus dai lavori che facciamo per rendere gli spazi verdi e aperti più godibili possibile.

Lettura consigliata

Spiaggia caraibica nelle Marche: una perla da non perdere