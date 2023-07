Pochi giorni alla fine del rialzo? Molto probabile! Il motivo? Dal 6/7 aprile come da nostro percorso campione annuale, e per i nostri calcoli statistici basati e ponderati sulle serie storiche dal 1898 ad oggi, la data del 4 agosto dovrebbe rappresentare un punto di arrivo rilevante su base annuale. Arrivo con un massimo, prima di lasciare spazio a un ribasso di almeno un mese e intorno a 7/10 punti percentuali. Attenzione, il 4 agosto con probabilità vicine al 90% quasi non dovrebbe rappresentare il massimo annuale. Questo verrà formato probabilmente fra il 30 novembre e la prima decade di dicembre. E ora? Wall Street non molla il rialzo ma un ribasso di un mese è molto vicino. Si arriverà con precsione al 4 agosto? Siamo vicini a un forte eccesso rialzista? Potrebbe, ma vediamo come regolarsi e mantenere il polso della situazione.

La FED e la BCE: due Banche centrali a ritmo diverso

Fra martedì e giovedì si svolgeranno il meeting della Banca centrale americana e della BCE. Si ritoccheranno i tassi ulteriormente all’insù? Non è poi tanto scontato, perchè l’inflazione sta rientrando e la crescita economica appare moderata senza eccessi. Alle porte è quasi sicuro invece che la recessione economica da molti data per scontata, non si verificherà.

Wall Street non molla il rialzo ma un ribasso di un mese è molto vicino: spunti operativi

La seduta di contrattazione del 24 luglio si è chiusa ai seguenti prezzi:

Dow Jones

35.411,24

Nasdaq C.

14.058,87

S&P500

4.554,64.

Il 27 aprile scadrà l’ultimo setup mensile: a cosa porterà? Vedremo. Per il momento conntriamoci sui livelli operativi per oggi.

Cosa farà partire il ritracciamento?

Chiusure giornaliere inferiori ai seguenti supporti:

Dow Jones

34.418

Nasdaq C.

14.020

S&P500

4.504.

Da oggi partirà una fase rialzista fino a venerdì? Oppure con oggi finisce il rialzo settimanale? Non crediamo che oggi avremo questa risposta, però è molto probabile che ci verrà data domani.

Lettura consigliata

Oroscopo della settimana: ecco la classifica dei 5 segni fortunati al top, preparatevi alle sorprese