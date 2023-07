Spiaggia caraibica nelle Marche: una perla da non perdere 

Se le vostre vacanze sono nelle Marche per questa calda estate, allora non potete assolutamente perdere una spiaggia caraibica. Ecco di che cosa si tratta, da non perdere.

In questa calda estate c’è ancora tempo per vacanze o per gite fuori porta alla giornata. Se potete scegliere le Marche come destinazione di certo non ve ne pentirete. Questa regione offre dei paesaggi unici e straordinari.

In particolare, possiamo indicarvi una spiaggia caraibica nelle Marche che viene considerata da chi abita nella zona una vera perla che vale la pena visitare o, almeno, conoscere. Si tratta di una piccola spiaggia bianca inserita nel suggestivo paesaggio del Monte Conero.

Se siete alla ricerca di un posto non ancora preso d’assalto dai turisti, tranquillo e poco conosciuto per trascorrere qualche ora immersi nella natura e nel relax, questa opzione potrebbe fare per voi.

Spiaggia caraibica nelle Marche: dove andare per un completo relax

La spiaggia che abbiamo intenzione di proporvi in questo articolo è la spiaggia delle Due Sorelle. Questa si trova sulla riviera del Conero. È esattamente ai piedi del monte, quindi, divisa da una folta e verde vegetazione e poi il mare di un azzurro limpido. Si chiama così perché ci sono due faraglioni molto simili tra loro.

È un tratto di spiaggia completamente incontaminato che si può raggiungere soltanto via mare. L’alternativa via terra c’è ed è un sentiero del monte, ma è sempre stato sconsigliato per la sua difficoltà e per i suoi pericoli. Recentemente è stato chiuso da un’ordinanza comunale.

Si trova esattamente accanto alla famosa spiaggia dei Sassi Neri, località turistica presa d’assalto ogni anno da moltissime persone. Ma pensate che le stesse persone che abitano nella zona spesso hanno sentito parlare della spiaggia delle Due Sorelle, ma non sono riusciti a raggiungerla o non se ne sono mai interessati.

Come arrivarci

Per non perdere questa meravigliosa perla del Sirolo, ci sono diverse opzioni. Potete prendere il traghetto del Conero con circa 20 euro a persona, ma ovviamente sarete in compagnia di altre persone.

Potete anche noleggiare un gommone a Numana per mezza giornata o una intera e raggiungere la spiaggia in autonomia via mare, fare uno sosta e godervi il panorama e la tranquillità.

Infine, c’è la possibilità di raggiungere la spiaggia con una canoa o un pedalò proprio dalla spiaggia dei Sassi Neri di cui vi abbiamo parlato prima, località turistica facilmente accessibile a tutti.