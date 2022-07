Per molte donne, l’estate è il momento migliore per rinnovare il proprio look. E questo non si applica soltanto alla dieta o al guardaroba, ma anche al taglio di capelli. Dare il benvenuto alla stagione delle vacanze con un bel taglio di capelli nuovo è una tradizione per tantissime italiane. Ma quale taglio scegliere? Sempre più donne vogliono un taglio comodo e fresco, oltre che bello. È per questo che nell’ultimo periodo sta prendendo piede la versione femminile di un taglio che fino a non molto tempo fa era prerogativa quasi esclusivamente maschile. Ma con qualche modifica, questo taglio è ora amatissimo anche dal pubblico femminile. Vediamo di che cosa si tratta.

Un taglio “fade” per tenere al fresco il collo e le orecchie

Parliamo di un taglio di capelli corto e comodissimo. Si tratta del taglio “fade”, che potremmo tradurre come “sfumato”. Consiste in un taglio molto corto alla base del collo, che poi va via via allungandosi verso la sommità della testa. Lo si vede spesso in giro sfoggiato dai maschietti. La versione femminile ha qualche modifica: i capelli in cima alla testa vengono generalmente lasciati più lunghi, e a volte si può tenere anche la frangia da un lato. Ma come possiamo portarlo al meglio?

La versione femminile di questo freschissimo taglio una volta portato solo dagli uomini sta spopolando e sempre più donne lo scelgono per l’estate

Il taglio “fade” è perfetto per tutte le donne che vogliono qualcosa di pratico, comodo e fresco per la stagione estiva. Mantenerlo è davvero semplicissimo. Non ha bisogno di styling e i capelli si asciugano in pochi minuti appena uscite dalla doccia. Quindi possiamo mettere via la piastra e il phon per tutta l’estate. L’unica eccezione è se decidiamo di tenere la frangia più lunga. In questo caso potremmo utilizzare pettine e spazzola, o anche gel, per tenerla a posto. Se vogliamo essere ancora più avventurose e giovanili, possiamo chiedere alla nostra parrucchiera un’altra versione di questo taglio.

Versione pixie con undercut per essere ancora più giovanili

Spopola la versione femminile di questo freschissimo taglio una volta amatissimo dai maschietti. Se vogliamo una versione più sbarazzina del taglio “fade”, chiediamo alla nostra parrucchiera un taglio pixie con undercut. Il taglio pixie è un caschetto molto corto, popolarissimo sia tra le donne giovani, sia tra quelle più grandi che però ci tengono ad avere un taglio giovanile. Il taglio undercut prevede invece di rasare la parte posteriore della testa. Nulla di più fresco. Se la parrucchiera combina un pasticcio, non temiamo, perché è molto semplice rimediare a un taglio di capelli che non ci piace.

Approfondimento

Torna finalmente di moda questo taglio giovanile adatto a capelli lisci o ricci facile da mantenere e da acconciare