A chi non è mai capitato di uscire dal parrucchiere non completamente soddisfatto? A volte quello che ci troviamo in testa è un vero e proprio disastro, che non assomiglia per niente al taglio che avevamo chiesto. Non è un evento raro. E anzi, è assolutamente normale che appena usciti dal parrucchiere il taglio non ci convinca. Ci vogliono almeno un paio di giorni prima di abituarci al nostro nuovo aspetto e al cambiamento nella nostra routine di styling. A volte però, ci sentiamo talmente scontenti del nostro nuovo taglio che siamo in imbarazzo a uscire di casa e cerchiamo tutti i modi per coprire il disastro. Ma non disperiamo. Perché ci sono alcuni trucchetti per correre ai ripari e mascherare fin da subito un taglio andato storto. Vediamo quali.

Prendiamo subito in considerazione un secondo taglio di capelli

La prima soluzione è la più drastica, ma probabilmente anche la più efficace: cambiamo subito parrucchiere e facciamoci fare un secondo taglio. È vero, il taglio riparatore probabilmente sarà molto diverso dal nostro progetto originale, ma a mali estremi, estremi rimedi. Se invece non vogliamo rischiare di fare altri danni, proviamo altre due soluzioni.

Se il parrucchiere sbaglia il taglio e il risultato non ci piace abbiamo tre modi per rimediare subito e contenere i danni

La seconda soluzione prevede di prendere in mano i ferri del mestiere e dedicarci a uno styling aggressivo che copra la nuova forma della nostra chioma. Tiriamo fuori dai cassetti piastre, arricciacapelli e boccoli perché un modo sicuro per modificare l’aspetto del nostro nuovo taglio è di impegnarci nello styling. A volte basta una piega ben fatta per dire addio a un’acconciatura che non ci piace. Proviamo anche a cambiare la posizione della riga o, in casi estremi, facciamo la permanente.

Cominciamo a usare gli accessori per capelli

Se il parrucchiere sbaglia il taglio, possiamo rimediare facilmente utilizzando degli accessori. Cerchietti, pinzette, fasce e bandane non sono soltanto per le ragazze giovani. Anche le donne di qualsiasi età possono utilizzare gli accessori per mascherare un risultato poco gradito, nell’attesa che i capelli tornino al loro stato originale. In particolare, c’è un accessorio che possiamo utilizzare come vero e proprio jolly, sia in occasioni casual che formali: si tratta del foulard. Procuriamoci diversi foulard per le diverse occasioni e cerchiamo online dei semplici tutorial per imparare a indossarlo nel modo giusto.

