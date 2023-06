Alla chiusura del 2 giugno si è venuta a creare una situazione ai limiti dell’inverosimile per azioni del Ftse Mib sospese tra ribasso di breve e rialzo di lungo. Le azioni Saipem, infatti, sono state le migliori dell’ultima seduta di Borsa aperta, ma contemporaneamente sono state le peggiori della settimana. Di quest’ultimo time frame ci siamo occupati in un precedente articolo, in questa sede ricordiamo solo che per la quinta settimana di fila le quotazioni si stanno appoggiando sul supporto in area 1,2221 €. La rottura di questo livello in chiusura settimanale potrebbe favorire la discesa delle quotazioni di Saipem secondo la tendenza ribassista indicata in figura dalla linea continua. I rialzisti, invece, potrebbero prendere il sopravvento nel caso in cui venisse rotta al rialzo in chiusura di settimana la resistenza in area 1,3254 €.

Azioni del Ftse Mib sospese tra ribasso di breve e rialzo di lungo: cosa fare con Saipem?

Il titolo azionario Saipem (MIL:SPM) ha chiuso la seduta del 2 giugno in rialzo del 5,64% rispetto alla seduta precedente a 1,2740 €.

Il rialzo delle quotazioni è arrivato dopo sei sedute consecutive al ribasso, un pattern che non si registrava dal marzo 2023. Nonostante quantitativamente, però, il rialzo sia stato importante, non rappresenta un evento eccezionale. Soprattutto se si tiene conto anche dei volumi scambiati. In questo caso, infatti, un rialzo anche superiore a quello del 2 giugno è stato registrato a inizio maggio. I rialzisti, quindi, non possono ancora dormire sonni tranquilli.

Un chiaro segnale rialzista potrebbe arrivare da una chiusura giornaliera superiore a 1,3025 €. In questo caso la proiezione rialzista (linea tratteggiata) si rafforzerebbe e potrebbe svilupparsi secondo i livelli indicati in figura. Da notare che il punto di inversione dove la probabilità è maggiore, si colloca in area 1,5435 € un livello mai toccato nei precedenti tre anni.

Una chiusura giornaliera inferiore a 1,2435 €, invece, potrebbe rivitalizzare la proiezione ribassista mostrata in figura dalla linea continua.

