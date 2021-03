Uomini o donne non fa alcuna differenza: tutti siamo ossessionati con l’aspetto fisico. Vederci belli, essere soddisfatti del nostro aspetto, è davvero difficile. Siamo molto critici nei nostri confronti e quasi mai riusciamo a vedere il nostro potenziale, impensieriti da ogni minimo inestetismo. Ma in realtà molte di quelle imperfezioni che ci fanno passare ore davanti allo specchio agli altri potrebbero piacere, e anche parecchio. Parliamo di difetti-buoni, che danno un tocco intrigante e seducente al nostro aspetto. La verità è che questi difetti fisici sono estremamente affascinanti per chi ci guarda.

I difetti fisici degli uomini che piacciono di più a un occhio esterno

Non è vero che gli uomini non badano al loro aspetto. Dietro il loro atteggiamento naif di facciata, gli uomini riescono ad essere più maniacali delle donne in fatto di cura del corpo. Calvizie, occhiaie, cicatrici: la lista di inestetismi contro cui l’universo maschile combatte è lunghissima.

Ma cosa ne pensano gli occhi esterni? La verità è che la calvizie è spesso un attributo che le donne trovano molto sensuale, così come le cicatrici. Le occhiaie, poi, conferiscono allo sguardo quel tocco di intrigo che è un vero surplus erotico. Lo stesso vale per i capelli brizzolati, una vera arma in più per la seduzione.

Ad ultima la peluria. Molti uomini d’oggi tendono a depilarsi, ma è provato che un torace villoso è apprezzatissimo all’occhio e al tatto.

I difetti fisici delle donne che piacciono di più a un occhio esterno

Fianchi larghi, nei, statura: anche i complessi femminili potrebbero non finire mai. Ma chi guarda cosa ne pensa di questi presunti difetti? I fianchi larghi, per esempio, cruccio di molte donne, sono visti come un elemento estremamente sensuale, proprio come un lato B pronunciato.

Lo stesso vale per le coulotte de cheval, una sorta di cuscinetto che si crea tra gluteo e coscia anteriore molto frequente sul corpo delle donne. Si tratta di un fattore prevalentemente genetico, che gli uomini apprezzano. Così come apprezzano, in ordine sparso: un sorriso sbilenco, le lentiggini, i nei, la bassa statura. Quest’ultima è una prerogativa quasi “richiesta” da molti uomini, che preferiscono essere più alti della loro compagnia.

Quindi, basta impazzire per cercare di eliminare i nostri difetti. La verità è che questi difetti fisici sono estremamente affascinanti per chi ci guarda. Amiamoci, così come siamo.