Insalata, spinaci e barbabietola sono tutte verdure che fanno benissimo alla salute. Ma esiste un’altra verdura a foglia verde che spesso ci si dimentica di inserire nella dieta. È una verdura molto buona e corposa, che però purtroppo viene lasciata nel dimenticatoio. Quindi oggi affrontiamo tutti i benefici della verdura a foglia verde che non deve mancare nella dieta. E saranno forniti anche alcuni piccoli consigli su come cucinarla.

Le coste

La verdura a foglia verde che non deve mancare nella dieta sono le coste. Questa verdura è molto facile da trovare sia al supermercato sia dal fruttivendolo di fiducia. Ed è veramente buona. Le coste sono piene di calcio, che fa bene alle ossa, e di potassio, che invece fa bene alla pressione.

Ma non solo fanno bene alla salute, le coste sono anche a basso contenuto calorico: infatti sono super consigliate quando si è a dieta. Sono piene di minerali e vitamine e hanno anche un effetto diuretico, poiché ricche di acqua.

Insomma una verdura che non ha nessun motivo per restare nel dimenticatoio, ma che invece ha ogni diritto di essere portata a tavola assieme alla cugine verdure a foglia verde. Ecco dunque due tre consigli su come è possibile cucinare le cose. Le coste possono essere un ottimo contorno. Infatti se fatte saltare in padella regaleranno moltissime gioie al palato. Ma è possibile farle anche al forno assieme a della mozzarella. Il risultato sarà una specie di sformato di coste e mozzarella. Assolutamente da provare. Ma non solo contorno, perché le coste, come le zucchine, possono accompagnare anche i piatti di pasta.

Insomma le coste non sono assolutamente una verdura da ignorare. Possono essere cucinate in moltissimi modi e fanno benissimo alla salute. E poi è una scusa per cambiare verdura e non mangiare sempre le solite quattro verdure a foglia verde.

