Stanchi delle solite melanzane alla griglia o in padella? Ecco la super ricetta con melanzane ripiene al forno per una cena stellata. Questa verdura viola si è soliti pensare che si possa cucinare solo in due modi, ma chi lo ha detto? Esistono tantissimi modi per accentuare il vero sapore della melanzana e perché non con della carne e del provolone.

La melanzana oltre ad essere buona fa anche molto bene alla salute. Questa riequilibra le funzioni epatiche e ha proprietà ipocolesterolemizzanti. È ricca in potassio e ha un quantitativo medio di fosforo e ferro. Le melanzane sono piene di fibre quindi sono ottime per andare in bagno. Assodato dunque il fatto che facciano bene, ecco una super con melanzane ripiene al forno per una cena stellata.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Super ricetta con melanzane ripiene al forno per una cena stellata

Fare le melanzane al forno è veramente un gioco da ragazzi, e in tavola si porterà un piatto ottimo con fatica zero. La prima cosa da fare è prendere le melanzane e lavarle per bene. Tendenzialmente una melanzana a testa va più che bene, ma dipende da quanta fame si ha.

Una volta lavate tagliare la parte superiore e poi dividere la melanzana a metà. Ora è necessario scavare l’ortaggio e rimuovere la polpa interna. È possibile farlo con un coltello oppure con un cucchiaio, a seconda di come uno si trova più comodo. Prendere poi la polpa e metterla in una padella con un po’ d’olio, dell’acqua e del sale. Prendere poi il vitello macinato e aggiungerlo alla polpa di melanzane assieme a della provola. Non bisogna cuocerlo, ma giusto rosolare un pochino perché poi verrà cotto in forno.

Una volta che si è ottenuto un composto omogeneo spostare il tutto all’interno della melanzana tagliata a metà e poi mettere in forno. Prima di poggiare la melanzana ripiena nella pirofila è necessario inumidirla con dell’olio, in seguito accendere il forno a 180° e cuocere per circa 30-40 minuti.

Approfondimento

Abbassa il colesterolo con le melanzane.