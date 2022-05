Come riciclare magliette vecchie di cotone per togliere il calcare da wc e rubinetti anche senza bicarbonato e limone

Tra le varie attività quotidiane sappiamo bene che c’è la pulizia degli ambienti in cui viviamo. Una casa si compone di tante stanze, ma è necessario tenere in ordine e pulito anche un monolocale. Ogni giorno si accumula polvere, possono depositarsi residui di cibo sui tavoli o sul pavimento e anche nel lavello. Strano a dirsi, ma anche nel letto e sul materasso si accumula sporcizia, spesso invisibile. Questo accade per il ricambio cellulare della nostra pelle e per eventuali capelli che lasciamo sul cuscino. Gli acari, poi, come altri parassiti, vivono indisturbati in casa se non si agisce in modo regolare nelle pulizie.

In particolare, ci sono degli ambienti che di solito frequentiamo di più rispetto agli altri. Questi hanno bisogno di maggiore attenzione e di un’igiene più approfondita. Parliamo della cucina e della stanza da bagno, dove si può depositare dello sporco di natura organica, quindi per il cibo o funzioni del nostro corpo. Un altro nemico delle pulizie che ci costa fatica è il calcare.

Un valido aiuto

Durante il cambio armadio può accadere di trovare magliette scolorite, fuori moda o di una taglia che non va più bene. Uno dei tanti utilizzi di questo capo di cotone è nelle pulizie domestiche. Da una maglietta possiamo ricavare tanti rettangoli o quadrati da usare per pulire i vetri o per asciugare piccoli oggetti dopo il lavaggio. In bagno, poi, ci sono punti difficili da pulire. Vediamo come riciclare magliette vecchie di cotone ricavandone un aiuto:

tagliamo delle striscioline di stoffa; mettiamo dei guanti in lattice e bagniamole con dell’aceto; posizioniamo ora le strisce bagnate all’interno del bordo del wc, dove esce l’acqua; pressiamo in modo che la stoffa aderisca bene; lasciamo agire l’aceto contro il calcare per almeno 10 minuti; togliamo i ritagli di cotone e poi tiriamo lo sciacquone.

In questo modo il liquido agirà anche in posti difficili da raggiungere per un tempo maggiore grazie alla stoffa imbevuta.

Come riciclare magliette vecchie di cotone per togliere il calcare da wc e rubinetti anche senza bicarbonato e limone

Lo stesso procedimento adottato per l’interno del bordo del gabinetto si può applicare sul fondo, privato dell’acqua. Se detriti di calcare si accumulano alla base o lungo i rubinetti, inoltre, si può procedere nello stesso modo, avvolgendoli con le strisce ricavate dalle magliette imbevute di aceto. In alternativa, si può preparare una cremina con bicarbonato e limone. Un altro composto utile si ha mescolando circa 100 g di acido citrico e 5 ml di detersivo per i piatti, meglio se ecologico. Applicare con i guanti e coprire con la stoffa. Lavare via dopo 10 minuti. Se restano dei residui, ripetere l’operazione e passare una spugnetta leggermente abrasiva.

Lettura consigliata

Ecco i 5 errori da evitare nel fare le pulizie di casa per avere aspirapolvere funzionante e superfici splendenti