Il parquet è sicuramente uno dei pavimenti più belli e raffinati che possiamo scegliere per la nostra casa. Non soltanto è splendido da vedere, ma ha anche una funzione isolante, per il massimo comfort anche in inverno. Come tutti sanno, però, il parquet è più difficile da curare rispetto ai classici pavimenti di piastrelle. Per fare una buona manutenzione del parquet, occorrono tecniche e prodotti specifici, che non sono gli stessi da utilizzare sulle piastrelle normali. Ed è per questo che spesso compiamo degli errori, anche in buona fede, durante la manutenzione del parquet, errori che possono anche danneggiare irrimediabilmente il nostro pavimento. Tra questi, c’è un errore molto comune a cui spesso non facciamo attenzione.

Questa è la prima causa di danneggiamento del parquet a cui non pensiamo mai.

Mai utilizzare troppa acqua

Il parquet va ovviamente pulito come tutti i pavimenti della casa. Per eliminare la polvere, possiamo utilizzare lo stesso aspirapolvere che usiamo anche per le piastrelle. È invece durante il lavaggio che dobbiamo prestare particolare attenzione se siamo alle prese con il parquet. Questa è la prima causa di danneggiamento del parquet a cui non pensiamo mai: utilizziamo troppa acqua per lavarlo. L’acqua è la peggiore nemica dei pavimento in legno. L’errore che può danneggiare irrimediabilmente il parquet è quello di usare un moccio o uno straccio bagnato per lavarlo, anche se potrebbe a prima vista sembrare la soluzione più naturale. Cosa conviene utilizzare quindi per non danneggiare il parquet?

Come lavare il parquet senza danneggiarlo

Ovviamente esistono in commercio dei prodotti appositi per lavare il parquet, ma se facciamo attenzione possiamo utilizzare anche un detersivo per pavimenti delicato, a condizione di utilizzare un po’ di cautela: strizziamo molto bene lo straccio prima di passarlo sul parquet, e non utilizziamo mai un moccio, che di solito trattiene troppa acqua, ed è difficile da strizzare. Inoltre, un moccio potrebbe rischiare di graffiare il parquet.

Per rimuovere la polvere dal nostro pavimento in parquet, dobbiamo utilizzare la tecnica giusta durante le pulizie. Ecco perché conviene spolverare solo dopo aver passato l’aspirapolvere e non prima.