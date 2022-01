Secondo la tradizione, gli stratagemmi per allontanare le sventure sono davvero tanti. Un ruolo particolare, in questo senso, ricoprono le piante, sempre al centro di leggende, magia e spiritualità. Anche nel nostro Paese ce ne sono diverse che sarebbero proprio di buon augurio e ce n’è una in particolare. La tradizione dice che riceveremo soldi, protezione e buona sorte grazie a questa piantina rustica perfetta per la casa.

Una piantina fiorita semplice da coltivare

La piantina in questione appartiene ad una specie rustica ed erbacea, del genere che troviamo nelle campagne. È diffusa in pressoché tutto il Paese, ma possiamo coltivarla anche in vaso e in casa. Possiamo acquistare la piantina appena cresciuta o partire dalla semina, l’importante è offrirle un ambiente soleggiato e un terreno drenato.

In primavera la pianta si riempie di tanti fiori a forma di stella e di un colore giallo vivo. In realtà, però, se strofiniamo i petali fra le dita, vedremo che queste si macchieranno di rosso. E proprio questa caratteristica ha dato vita a un gran numero di leggende.

La piantina in questione si chiama Hypericum perforatum, comunemente conosciuta come Iperico o Erba di San Giovanni. Il nome latino è dovuto alla presenza di piccoli fori sulle foglie. La tradizione racconta che siano le cicatrici di una lunga lotta contro il diavolo. Invece, la conosciamo anche come Erba di San Giovanni perché, secondo la leggenda, il colore rosso che emana verrebbe dal sangue del Santo.

In realtà, altre storie raccontano che quello sarebbe il sangue di Prometeo, punito da Zeus per aver donato il fuoco all’uomo. In ogni caso, è vero che l’Iperico viene tradizionalmente raccolto proprio il 24 giugno, il giorno di San Giovanni. Questo è il periodo di piena fioritura che, quindi, gli consente di raggiungere il suo massimo potenziale. Con ciò si intendono sia le sue presunte doti soprannaturali, che le proprietà benefiche. Infatti, l’Iperico è largamente utilizzato nella cosmesi sotto forma di oleolito e crema. Questo perché le nonne ci insegnano che questa pianta ha uno straordinario potere cicatrizzante e lenitivo per la pelle.

Dopo la raccolta, inoltre, si aveva l’abitudine di tenere parte dell’Iperico raccolto nei vestiti e in diverse zone della casa, proprio per via di quanto sostenuto dalla tradizione sulle sue doti soprannaturali, appunto. Poteva entrare a fare parte di un vero e proprio amuleto, o semplicemente allontanare il malocchio e le streghe dalle mura domestiche. Ancora oggi lo si utilizza per attirare a sé la buona sorte. Non solo protezione, dunque, ma anche fortuna in amore, in famiglia e sul lavoro.

Se ci affidiamo alla tradizione, affrettiamoci ad acquistare