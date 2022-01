Come ogni anno, a seguito di pranzi e cenoni, ci troviamo inevitabilmente a smaltire una buona dose di avanzi.

Non si tratta solo di rimasugli di antipasti o arrosti da riscaldare, spesso e volentieri esageriamo anche nei preparativi del pasto.

Ci troviamo così a dover congelare sughi e conserve, senza dimenticare il composto più acclamato: la besciamella.

Cremosa e versatile, è una vera protagonista in cucina e si presta ad un gran numero di preparazioni, dai primi ai secondi piatti.

Nel caso avessimo ecceduto con le dosi, ecco come conservare la besciamella avanzata o come riutilizzarla in una ricetta con le lenticchie da leccarsi i baffi.

La conservazione

Per quanto riguarda la conservazione, anche la besciamella, così come il ragù, può essere riposta nel congelatore.

Può rimanere in freezer per circa due mesi, naturalmente a patto di essere conservata correttamente, possibilmente in contenitori di vetro con coperchio ermetico.

All’occorrenza, sarà sufficiente trasferirla in frigorifero e aggiungere un pochino di latte prima di riscaldarla sul fornello e renderla pronta all’uso.

Una volta scongelata, ovviamente, vietato rimetterla in congelatore.

Se in questi giorni di continuo traffico in cucina ci trovassimo a riutilizzarla, anziché propinare la solita lasagna, proviamo la ricetta che segue.

Soufflé di lenticchie e besciamella al gorgonzola

Questo piatto sembra tratto dal menu di ristorante raffinato, ma in realtà è davvero semplice da realizzare e soprattutto è doppiamente anti spreco.

Oltre a riciclare la besciamella, infatti, renderemo più golosi i fortunati legumi che solitamente popolano le nostre tavole a inizio anno.

Occorrente:

150 g di lenticchie;

alloro;

sale e pepe q.b.;

40 g di gorgonzola;

2 uova;

pangrattato.

Procedimento

Cominciamo preparando le lenticchie avanzate in dispensa: mettiamole in una pentola con acqua e una foglia di alloro.

Lessiamole per 15 minuti dopo il bollore e, una volta asciutte, frulliamole, aggiustando di sale e pepe.

Ecco come conservare la besciamella avanzata o come riutilizzarla in una ricetta con le lenticchie da leccarsi i baffi

Per quanto riguarda la besciamella a disposizione, teniamone da parte 2 cucchiai, mentre la restante parte va amalgamata al gorgonzola a pezzetti.

Una volta aromatizzata la nostra salsa alla besciamella, dedichiamoci alla preparazione del soufflé.

Alle lenticchie frullate, dovremo aggiungere i tuorli, la besciamella messa da parte e gli albumi precedentemente montati a neve.

In questa fase, prestiamo attenzione a girare il composto dal basso verso l’alto, per evitare di smontare l’albume.

Dopo aver cosparso di burro e pan grattato degli stampini dal diametro di 9 cm, versiamo il composto e inforniamo a 180° per 20 minuti.

A cottura ultimata, servire i soufflé accompagnati dalla besciamella ben calda.