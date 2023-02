Pronti a prenotare un weekend in montagna a basso prezzo grazie a queste offerte imperdibili

Tutti a sciare con questi pacchetti skipass più hotel attivi dal mese di marzo in alcune località di Trentino, Valle D’Aosta, Svizzera e Francia.

Il ponte di Carnevale riporta l’attenzione sui weekend lunghi e sulla possibilità di concedersi qualche giorno di relax in attesa delle prossime vacanze di Pasqua. Certo è però che non tutti hanno potuto beneficiarne e quindi non resta che recuperare nei prossimi fine settimana. Questo vale anche per chi è sempre impegnato a far quadrare i conti: sono infatti diverse le promozioni per viaggi nazionali o europei.

Inoltre, chi non ha avuto modo di fare la consueta settimana bianca o al contrario vorrebbe fare doppietta, ha tantissime opportunità. Pronti a prenotare un weekend in montagna a basso prezzo scegliendo tra queste destinazioni a cui non tutti pensano?

L’Alto Adige tra località conosciute e piccoli borghi

La prima Regione che viene in mente quando si tratta di sciare è senza dubbio il Trentino Alto Adige, tra le Dolomiti e Cortina d’Ampezzo. Tuttavia, anziché puntare sulle località più note, valorizzate anche i piccoli centri, non per questo meno accattivanti per quanto concerne le varie attrazioni. È questo il caso di Neustift, un piccolo centro nella valle dello Stubai, al confine con il Brennero. Qui si trovano alloggi con vista spettacolare, luminosi e moderni e soprattutto a pochi chilometri dalle piste.

Altrettanto accogliente è poi la Val Sarentino, che si articola attorno al centro di Bolzano ed è costellata di piste pregiate. Sono praticamente sempre al sole e adatte a tutti, anche a chi sta muovendo i primi passi con gli sci. Se invece preferite la sicurezza dei grandi classici, la soluzione perfetta è Madonna di Campiglio, anche in hotel poco distanti dal centro. All’incirca dal 13 marzo, alcune strutture offrono interessanti pacchetti skipass più pernottamento: non lasciateveli scappare!

Pronti a prenotare un weekend in montagna a basso prezzo in Italia e non solo

Un’altra Regione particolarmente quotata quando si pensa di andare a sciare è poi naturalmente la Valle D’Aosta. Tra le località da tenere d’occhio rientrano senza dubbio Antagnod, Champoluc, Brusson, Crévacole e Valgrisenche. Ancor più interessante da un punto di vista del rapporto qualità-prezzo è Champorcher, alle pendici del Gran Paradiso. Qui la neve non manca mai e abbondano tanto le piste da sci quanto i sentieri per le ciaspole, in mezzo alla natura.

In alternativa, un’altra meta solitamente gettonata che diventa più economica in certi periodi è l’Aprica, situata tra la Valtellina e la Valcamonica.

A sciare? Sì, ma all’estero

Infine, proprio in ragione delle offerte che si susseguono mentre ci si avvicina alla fine della stagione sciistica, valutate anche le destinazioni europee. Ad esempio, sorpassando di poco Courmayeur si arriva direttamente a Chamonix, in territorio francese. Per risparmiare un pochino, meglio prenotare appena fuori dal paese: consigliato soprattutto alle coppie che si vogliono concedere una fuga romantica in alta quota.

Ancor più economica è la zona dell’Aletsch Arena, in Svizzera, nel Cantone del Vallese. Situata a sole due ore di treno da Milano, vanta ben 100 chilometri di piste. Prenotando attorno alla metà di marzo, si dovrebbe spendere meno che andando in Trentino.