Quando si vuole cambiare look, la cosa più semplice da fare è andare dal proprio parrucchiere di fiducia e azzardare un nuovo taglio o un nuovo colore. Chi ha voglia di cambiare radicalmente la propria immagine, deve sapere che questo taglio è già richiestissimo. Quest’altro, invece, ringiovanisce moltissimo. Non tutte però se la sentono di compiere gesti drastici. Il rischio infatti è quello di pentirsene subito dopo. Per rinnovare il nostro aspetto, ci sono però molti escamotage da adottare. Non per forza bisogna dare un radicale taglio di forbice.

Il modo più semplice per cambiare il look da un giorno all’altro è giocare con le acconciature. In tal senso, la stagione appena iniziata porta alla ribalta una simpaticissima pettinatura che era in voga negli anni Novanta. Semplice da fare, è perfetta su qualsiasi tipo di capello. Andiamo a scoprire insieme di cosa si tratta.

La pettinatura che spopolerà nella primavera estate 2022 arriva dagli anni ’90 ed è perfetta sui capelli lisci, ricci e mossi

Per la bella stagione del 2022 vedremo il grande ritorno degli space buns. Si tratta dei doppi chignon. Per intenderci, quelli di Sailor Moon e che sfoggiava anche Emma delle Spice Girls. In pratica, gli space buns sono come due codini laterali che, però, vengono arrotolati per formare la classica crocchia. Realizzarli è davvero semplice. Basta dividere la chioma in due parti con la riga centrale. Procedere quindi arrotolando i capelli di una delle due parti e poi quelli dell’altra. Infine, fermare gli chignon con elastici e forcine. Per un tocco davvero glamour, aggiungere un nastrino in tinta con l’abbigliamento.

Gli space buns sono molto versatili. Scatenando la fantasia li possiamo realizzare in più modi. Anzitutto, li possiamo portare alti, a metà altezza, appena sopra le orecchie, oppure bassi, a livello della nuca. Inoltre, possiamo utilizzare l’intera chioma o solo due ciocche. In questo secondo caso, basterà realizzare i due chignon con un paio di ciocche di capelli e lasciare sciolto il resto della chioma.

Oltre ad essere facili e veloci da realizzare, gli space buns si adattano ad ogni tipo di capello. Perfetti sui capelli lisci e mossi, si possono fare con facilità anche su quelli ricci. Anzi, in quest’ultimo caso, si riescono a fissare meglio, perché i capelli ricci non sono scivolosi come quelli dritti come spaghetti.

Un’ultima curiosità

Negli anni ’90 questa acconciatura era una prerogativa femminile. Oggi invece non c’è più distinzione tra uomo e donna. Tra i vip che di recente hanno sfoggiato i simpatici chignon, citiamo infatti l’influencer Chiara Ferragni e il cantante Justin Bieber.

Quindi, oltre ad aver visto quale sarà la pettinatura che spopolerà nella primavera estate 2022, sappiamo pure che va bene per maschi e femmine, senza distinzione alcuna.

