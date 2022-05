Le speranze per la ripresa del rialzo delle azioni Websolute sono miseramente fallite a seguito dello scoppio dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. È, quindi, partita una fase rialzista che, però, da diverse settimane è ferma a causa di una lunga fase laterale. Fase laterale che presenta un’importante caratteristica: tutte le barre settimanali successive a quella del 14 marzo sono state di inside. Di fatto, quindi, l’impostazione rimane saldamente rialzista e la tenuta dell’ultimo supporto potrebbe spingere il titolo Websolute verso un importante rialzo.

Come si vede dal grafico, infatti, una chiusura settimanale superiore a 2,7798 euro potrebbe aprire le porte al raggiungimento del I obiettivo di prezzo in area 3,2 euro. A seguire, poi, gli obiettivi successivi si potrebbero andare a collocare in area 4,3 euro, prima, e in area 5,4 euro, poi.

Qualora, invece, il supporto in area 2,5202 euro dovesse cedere, allora non potrebbero essere esclusi ribassi fino in area 1,5 euro.

Chiudiamo questo report con un warning. Gli scambi medi sul titolo Websolute sono mediamente inferiori ai 20.000 euro giornalieri. Ciò vuol dire che con somme relativamente modeste è possibile avere un forte impatto sull’andamento delle quotazioni. Per questo motivo si consiglia prudenza. D’altra parte questo aspetto si traduce in una forte volatilità del titolo. Basti pensare che negli ultimi 3 mesi il titolo Websolute è stato più volatile del 90% dei titoli italiani, muovendosi tipicamente di +/- 10% a settimana.

La valutazione del titolo Websolute

Secondo la valutazione basata sui multipli di mercato Websolute è sopravvalutata. Se, invece, si considera il fair value calcolato con il metodo del discounted cash flow, il titolo presenta una sottovalutazione di oltre il 50%. Inoltre la società gode di livelli di valutazione interessanti con un EV/Sales ratio relativamente basso rispetto ad altre società del settore. Infine, le revisioni al rialzo sulle stime del fatturato degli ultimi mesi indicano un rinnovato ottimismo da parte degli analisti che si occupano del caso.

Da non dimenticare poi che Websolute è un ottimo titolo con un’eccellente situazione finanziaria. Con un indice di liquidità, sia di breve che di lungo, superiore a 2, la società presenta degli ottimi fondamentali che sono alla base di un rialzo di lungo periodo.

La tenuta dell’ultimo supporto potrebbe spingere il titolo Websolute verso un importante rialzo: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Websolute (MIL:WEB) ha chiuso la seduta del 4 maggio in rialzo del 2,66% rispetto alla seduta precedente chiudendo a quota 2,70 euro.

Time frame settimanale

