La stampa di moda per gli stivali da donna alti da indossare quest’inverno

“Il tacco a spillo è un trait d’union tra la gamba e il Mondo. È un preludio alla sensualità di una donna”, aveva detto Cesare Paciotti. Gamba che per la stagione fredda sarà coperta da un bellissimo stivale, ma che non rinuncia alla sensualità.

Gli stivali della fall winter 2022 e 2023

Per la fall winter 2022 2023 le proposte del mondo moda sono sempre di più e sempre più diverse. Ma ovviamente ci sono alcuni trend che emergono più di altri. E questo è il caso dello stivale alto, scarpa indossata da moltissime celebrità e che oggi sta conquistando anche le ordinary people. Senza dimenticare poi che lo stivale alto snellisce la gamba e allunga la silhouette della donna, motivo in più per indossarlo.

Non basta però avere uno stivale alto nell’armadio, perché per essere di moda quest’anno ne è necessario uno specifico. Dimentichiamoci i soliti colori come nero, marrone o blu, perché per quest’inverno lo stivale deve avere una stampa.

La stampa di moda per i thigh high boots

La stampa che ricoprirà i nostri stivali alti è quella animalier. Delle scarpe splendide che possiamo abbinare con una gonna lunga, midi o corta, con dei leggings, ma anche con degli skinny jeans. Ovviamente questi andranno messi all’interno dello stivale, perché quest’ultimo sarà il vero protagonista. Per un look chic e sofisticato, possiamo abbinare gli stivali ai maxi cardigan, altro trend di stagione.

Le proposte fashion degli stivali da donna alti

Tantissime sono le proposte dal mondo della moda. E alcune di queste hanno catturato in particolare la nostra attenzione. Partiamo allora dagli stivali Chad firmati Jimmy Choo. Alti fino al ginocchio, sono realizzati in morbido cavallino con stampa leopardata, poggiano su tacchi a spillo da 90mm e la punta è affusolata. Presentano un rivestimento in pelle con decorazione in pelle di agnello. Poi abbiamo gli stivali Cardinale leopard di Dolce&Gabbana, tutto Made in Italy. Un modello a punta con tomaia jacquard e tacco coperto in tessuto jacquard da 105mm.

Approdiamo poi da Gucci in cui, nella collezione Love Parade, la pelle con stampa pitone definisce una selezione di scarpe della collezione. Non alti fino al ginocchio, ma un pochino più bassi, presentano una stampa pitone beige e nera, hanno una forma a punta con tacco di 105mm e suola in cuoio. Steve Madden si supera e mette in commercio degli stivali alti con stampa animalier molto appariscenti. Tante le varianti, che vanno dalla stampa pitonata a quella black cocco, passando per quella leopardata.

Molto eleganti ma sicuramente accattivanti sono quelli di Paris Texas. Un modello in pelle di vitello alto fino alle ginocchia, con punte affusolate e stampa pitone. E così l’animalier è la stampa di moda per i thigh high boots dell’inverno che possiamo abbinare ai maglioni must have della stagione.