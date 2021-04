Le rughe sul volto sono una vera scocciatura. Zampe di gallina, rughe intorno alla bocca, sulla fronte e chi più ne ha più ne metta. A volte il tempo è davvero tiranno e lo mostra anche sulla pelle del nostro viso.

La fronte, in particolare, è una zona molto soggetta alla formazione di rughe. Queste derivano dalle espressioni che compiamo continuamente con la nostra faccia. Sul volto ci sono ben 36 muscoli che sono in movimento continuo. Ciò ovviamente, con il trascorrere del tempo, si traduce in segni visibili, ovvero le famose rughe.

In un articolo precedente abbiamo già parlato di come sia possibile nascondere le rughe del contorno labbra con un trucco facilissimo. Oggi, invece, vogliamo parlare di com’è possibile migliorare le rughe della fronte con una tecnica molto semplice.

Scopriamo insieme che la soluzione geniale per attenuare le rughe della fronte è quest’oggetto a cui non avremmo mai pensato.

La chirurgia non c’entra

In questo articolo non parleremo di punturine o metodi simili. Ne esistono diversi, ma sono costosi e non siamo interessati a parlarne. Preferiamo concentrarci su un metodo molto più semplice e non invasivo che aiuterà a rendere meno visibili le rughe di questa zona del volto.

Non parleremo neanche di creme. In commercio ne esistono tantissime ma, talvolta, i molti soldi spesi non trovano una corrispondenza in termini di resa.

Dunque arriviamo finalmente alla soluzione che proporremo oggi. Si tratta dei cerotti antirughe, o patch. Scopriamo di cosa si tratta.

Un oggetto a cui non avremmo mai pensato

Sono molto utilizzati anche dai vip. Questi “cerotti” sono delle vere e proprie strisce di silicone o altro materiale certificato.

All’interno contengono delle sostanze che stimolano il tono della pelle, dando subito un effetto lifting. Ne esistono diverse tipologie, ciascuna mirata a una specifica zona del viso. Fronte, contorno occhi, labbra e, addirittura, per le rughe della zona del décolleté, sopra il seno.

Questi cerotti agiscono sui segni del tempo e sulle parti del viso stanche e sottoposte a cedimento, andando ad attenuare le rughe visibili. Una tecnica da testare assolutamente.

Ecco spiegato, dunque, perché la soluzione geniale per attenuare le rughe della fronte è quest’oggetto a cui non avremmo mai pensato.