Smetti.

Questa è l’unica parola che si deve pronunciare a chiunque voglia smettere di fumare. Chi ha fumato per molti anni e poi ha smesso, sa fin troppo bene che non esiste alcuna scorciatoia.

Libri best sellers, video tutorial, trucchi mentali e strani rituali. Niente di tutto ciò aiuta davvero a compiere questa difficile scelta.

Ecco l’unico semplice efficace modo per smettere subito di fumare.

Smettere

Ecco come fare.

C’è un’ultima sigaretta. Dopo di quella, senza darle neanche troppa attenzione, non ce ne sono più. Ecco come fare. È semplice.

Troppi processi mentali sono controproducenti. Certe cose vanno fatte con più semplicità possibile.

Perché smettere

Il danno fisiologico del fumo è fin troppo risaputo. L’aspetto che in pochi considerano è il fattore mentale.

Fumare sigarette comporta delle implicazioni psicologiche non indifferenti. Questo è il vero lato oscuro del tabagismo.

Principalmente il fumo illude il fumatore.

Gli fa credere che fumare una sigaretta possa in qualche modo rimandare certi assillanti problemi della sua vita. Lo persuade che fumare sia fare realmente qualcosa. Diventa il rifugio di ogni pensiero ansioso. Ed è per questo che sono pochi quelli che fumano con moderazione.

La maggior parte dei fumatori consuma un pacchetto al giorno. E più sono stressati, più fumano, creando un circolo vizioso, dannoso per il corpo e per la mente.

Conclusioni

Se si sente il bisogno fisiologico e psicologico di farlo, ecco l’unico semplice efficace modo per smettere subito di fumare.

Smettere.

Interrompere questa malsana abitudine è molto difficile. Però il suggerimento è quello di diffidare da trucchi, metodi alternativi e cose del genere.

Compiere questa scelta pone l’individuo davanti alla propria forza di volontà, come poche altre decisioni. Lo squilibrio psicologico che ne deriva è rilevante, ma inevitabile.

Dopo due settimane i benefici si fanno sentire.

Insieme ad uno strano nuovo senso di libertà.