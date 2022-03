Presto arriverà il momento di fare il cambio di stagione e i protagonisti di questo piccolo uragano domestico non saranno solamente i vestiti.

Infatti, saranno coinvolti in quest’operazione parecchio temuta anche armadi e cassetti, che saluteranno gli indumenti invernali per accogliere quelli primaverili ed estivi.

Tuttavia, prima di risistemare tutto con cura potrebbe essere utile dedicarsi ad una delle tante pulizie di primavera.

Quindi, dovremmo dare una rinfrescatina al nostro guardaroba, assicurandoci di eliminare “balle” di polvere vaganti e di dare una bella mano di igienizzazione.

Per farlo, in questo articolo proporremo una miscela magica che non solo pulisce, ma è la soluzione 3 in 1 per profumare, dire addio alla muffa e alle odiosissime tarme dei vestiti.

Solo 4 ingredienti per un successone

La miscela che andremo a realizzare è 100% naturale. Sfrutta il potere di tre prodotti molto comuni, due dei quali potremmo già avere a casa. Per questo, il suo costo non è eccessivo e sarebbe alla portata di tutti.

Il primo di questi è l’aceto, non quello di vino bianco ma quello di mele che ha un profumo più delicato e non pizzica il naso. La sua azione è pulente, igienizzante, antibatterica e antimuffa. In più, l’aceto di mele a contatto con una superficie legnosa sarebbe anche in grado di lucidare. Il secondo è il rosmarino, proprio i rametti direttamente staccati dalla pianta e lasciati essiccare.

Li utilizzeremo perché questa spezia sembrerebbe in grado di rendere inospitali i luoghi dove si annidano le tarme che non sopporterebbero il suo odore.

Poi, indispensabile sarà l’olio essenziale di rosmarino, particolarmente odoroso e dall’azione antimicotica, ideale contro la muffa.

Infine, diluiremo il tutto con dell’acqua distillata per evitare eventuali depositi di calcare e altri minerali.

La soluzione 3 in 1, naturale ed economica, per profumare armadio e cassetti, eliminare la muffa e tenere lontane le tarme

Per prepararla le dosi sono:

150 ml di aceto di mele;

50 ml di acqua distillata;

due rametti essiccati di rosmarino;

5-7 gocce di olio essenziale di rosmarino.

Uniamo tutti gli ingredienti all’interno di uno spruzzino, agitiamo e poi lasciamo riposare l’intruglio per almeno 3 giorni in un luogo buio e asciutto.

In questo modo, i rametti di rosmarino macereranno con l’aceto e gli ingredienti si amalgameranno per bene tra di loro.

Trascorso questo periodo di tempo, possiamo entrare in azione durante il cambio di stagione.

Man mano che leviamo i vestiti, spruzziamo la nostra miscela su ante e scaffali dell’armadio e dentro ai cassetti.

Lasciamo agire 10 secondi, 20 nel caso in cui ci fossero macchie di muffa, e poi asciughiamo con un panno in microfibra.

Infine, possiamo ripetere il trattamento tutte le volte che vogliamo, a distanza di 20-30 giorni.

