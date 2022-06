L’estate è arrivata e manca poco alla fine di questo mese un po’ altalenante per tanti segni dello zodiaco. Con Venere e Marte che fanno i capricci e Mercurio che ci mette lo zampino, non è stato un periodo facile. Alcuni segni se la sono vista grigia nelle ultime settimane, ma finalmente la fortuna comincerà a girare.

Grazie al solstizio d’estate superato da poco, vedremo un netto miglioramento in ogni settore della nostra vita. Dal punto di vista finanziario la situazione sembra essersi assestata, ma il pericolo non è ancora scampato. Qualche segno sarà più fortunato di altri, come sempre in astrologia gli equilibri la fanno da padroni. Ma possiamo dire che questa settimana anche i segni più sfortunati non saranno poi tanto sciagurati. Vediamo però la top 5 dei segni che vivranno una settimana davvero propizia.

La settimana si apre alla grande per Vergine e Ariete, ma non saranno gli unici segni baciati dalla fortuna

La Vergine sta vivendo un anno davvero magico sotto tutti i punti di vista. I primi mesi del 2022 non sono stati proprio facili, è vero, ma ormai il peggio è passato. Già da maggio i nati sotto questo segno hanno visto la fortuna girare dalla loro parte. Sia metaforicamente che materialmente, infatti, le finanze sono nettamente migliorate già dal mese di maggio. Che non sia il momento buono per sfruttare la scia positiva e chiedere un aumento? Anche l’Ariete è pronto a mettere il turbo per chiudere in bellezza il mese di giugno. Soldi in arrivo, ma anche un flirt estivo che potrebbe sorprendere anche i più cinici. Attenzione, però, a non sperperare tutti i guadagni in questi mesi di baldoria estiva.

Altri 3 segni che potranno gioire questa settimana

Partiamo dal segno dei Gemelli, che si sentirà pronto a conquistare il Mondo. L’amore va a gonfie vele per chi ha un partner, ma i single si divertiranno molto in questi giorni. Economicamente la situazione migliorerà, sfruttiamo l’occasione per qualche investimento. Il carisma è alle stelle, sia sul lavoro che nei rapporti personali, cosa desiderare di più?

Anche il Sagittario e il Toro possono ritenersi soddisfatti in questa settimana finale di giugno. Il caldo degli ultimi tempi ha creato non pochi disagi e stanchezza, è vero. Ma finalmente l’energia è ritornata e sono entrambi in gran forma. Il fascino non manca, quindi potrebbe essere il momento giusto per trovare l’amore.

Quindi, la settimana si apre alla grande per Vergine e Ariete baciati da Venere in questi ultimi giorni di giugno. Sono in arrivo grosse soddisfazioni in tutti i campi entro la fine dell’anno. Ma possiamo dire che l’estate porterà un bel po’ di novità per chi riuscirà a sfruttare il proprio carisma.

