Gli errori da evitare nel pulire gli occhiali da vista o da sole per non graffiarli e come prendersene cura

Ogni giorno usiamo i nostri sensi per affrontare tutte le nostre attività. Uno in particolare è messo spesso sotto stress. Vento, freddo, lavori al pc e uso frequente di smartphone e tablet possono dare fastidio agli occhi. La vista potrebbe, quindi, risentirne. Accusando stanchezza potremo cercare conforto nei colliri. Se la visione comincia a essere offuscata, una visita dall’oculista potrebbe essere molto utile. Indossando gli occhiali avremo una visione migliore.

D’estate oltre alle lenti da vista consuete spesso possiamo usare quelle da sole. Ce ne sono di vario tipo e colore, a seconda di varie esigenze. Se lo desideriamo, l’ottico potrà fornirci anche occhiali da sole graduati, ottimi per chi ha dei difetti visivi come la miopia. Portare gli occhiali da vista o colorate può comportare dei problemi. Le lenti possono impolverarsi, appannarsi e anche presentare macchioline e una leggera patina di grasso.

Qualche precauzione nella manutenzione

Gli errori da evitare nel pulire gli occhiali e mantenerli integri nel tempo sono i seguenti:

non si devono pulire con il primo pezzo di stoffa che abbiamo sottomano. Spesso per pigrizia o comodità usiamo il bordo della maglietta che indossiamo o la cravatta. Il tessuto non è adatto e potrebbe graffiare le lenti. Evitiamo anche i fazzoletti di carta;

non si devono lavare con acqua calda perché il calore danneggerebbe montatura e strato protettivo dell’occhiale;

e non si dovrebbero usare sostanze acide e corrosive, come alcol, candeggina, ammoniaca, limone, aceto.



Ora che abbiamo scoperto cosa non fare, passiamo ai consigli delle case produttrici in merito alla pulizia dei nostri occhiali da vista o da sole.

Prima di tutto laviamo bene le nostre mani. Viene spesso raccomandato di usare la pezza in microfibra che troviamo nella custodia. Prima si può spruzzare lo spray apposito sulle lenti e poi con il panno si provvede a lucidarle. Un altro modo consiste nel mettere sotto l’acqua corrente fredda l’occhiale per far scivolare l’eventuale pulviscolo. Poi massaggiarlo con una goccia di detergente neutro, risciacquare e lasciare asciugare un po’ all’aria. Alla fine passare la microfibra per togliere ogni traccia di umidità.

In caso le stanghette o i naselli presentino troppo unto, passare pochissimo dentifricio sulle parti con uno spazzolino a setole morbide. Poi, lavare e asciugare con la pezza il microfibra.

Per una pulizia profonda e professionale gli ottici possono usare il trattamento a ultrasuoni per gli occhiali. In commercio ce ne sono anche a prezzo abbordabile per uso privato. Infine, meglio evitare di lasciare le nostre lenti anche nella custodia in macchina in estate e togliamole se entriamo in una sauna.

