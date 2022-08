La settimana di Ferragosto a Roma e dintorni tra mare ed eventi

Tra tanti posti dove poter andare in estate ci sono dei luoghi da visitare almeno una volta nella vita e dove tornare appena si può. Uno di questi posti dal fascino intramontabile è la capitale d’Italia, Roma. C’è chi la visita per motivi religiosi, chi è attratto dalla sua storia millenaria e vuol vedere i Fori e il Colosseo e anche chi ama le sue vie del centro piene di negozi. Questi e tanti altri motivi spingono ogni anno milioni di turisti a prenotare una vacanza nella Città Eterna.

In agosto le temperature alte fanno preferire spesso località balneari. Chi comunque, trovandosi nel Lazio, vuole trascorrere qualche giorno a Roma può trovare molti modi per svagarsi. Anche durante la settimana di Ferragosto, infatti, la città e i suoi dintorni possono offrire diverse attrattive.

Lido di Ostia e altre spiagge e luoghi interessanti

Se vogliamo andare al mare a pochi chilometri dalla capitale ci sono delle belle spiagge. Pensiamo ad esempio al Lido di Ostia, a Nettuno, ad Anzio oppure a Santa Marinella.

Chi desidera fare trekking potrebbe percorrere la salita del Monte Circeo. Un altro itinerario può comprendere i Castelli Romani, Nemi, il Lago di Albano. Ci sono anche delle incantevoli e fresche cascate, come quella di Monte Gelato.

Parchi romani e altre bellezze

In città, poi, sono presenti molti parchi dove rilassarsi e magari prendere un po’ di fresco. Pensiamo a Villa Borghese, dove sono presenti il bioparco, la Galleria Borghese e un grazioso laghetto con l’orologio ad acqua. Un altro luogo dove andare è il Giardino degli Aranci. Oltre al magnifico belvedere, è piacevole farvi due passi. Nei pressi si trova la famosa serratura del portone della Villa dei Cavalieri. Se ci si avvicina, l’occhio può scorgere la cupola della Basilica di S. Pietro.

Pensando, invece, a un piccolo tour classico, Piazza di Spagna, Trinità dei Monti, Fontana di Trevi via del Corso e altri luoghi famosi incanteranno i turisti a Roma.

La settimana di Ferragosto a Roma e dintorni tra mare ed eventi

Nell’estate romana è immancabile l’appuntamento con spettacoli di vario genere. Per esempio, sull’Isola Tiberina fino al 15 agosto si svolge il Festival Cinematografico e Culturale. Molte proiezioni sono gratuite, ma c’è bisogno della prenotazione. Per le altre si paga un biglietto economico.

Chi ama invece il teatro può assistere a vari spettacoli in cartellone al Gigi Proietti Globe Theatre Silvano Toti. Per quanto riguarda la musica e altri eventi, alcuni si svolgeranno nell’incantevole Ostia antica e altri nei comuni dei dintorni.

Ora che sappiamo come trascorrere la settimana di Ferragosto a Roma potremo programmare il nostro viaggio per svagarci in molti modi.

