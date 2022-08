Avere una casa sempre pulita e ordinata è il sogno di molti. Per realizzarlo ci vuole tanto impegno, alleggerito dagli elettrodomestici, tanta costanza e tanta organizzazione.

Le pulizie da fare, infatti, sono numerose e al di là di quelle quotidiane bisognerebbe organizzare, in una vera e propria tabella di marcia, anche quelle straordinarie.

Andando in giro con pezze, secchi e piumini per spolverare, poi, solitamente ci imbattiamo in superfici di materiali diversi, ciascuno dei quali ha le proprie esigenze di pulizia.

Per esempio, molto diffuso in bagno e in cucina è il marmo da detergere con prodotti delicati per eliminare calcare e opacità.

Moltissimi dei pavimenti moderni, invece, sono in gres porcellanato e alzando lo sguardo potremmo imbatterci in porte di legno. Proprio queste sono le protagoniste dell’articolo di oggi con un approfondimento sulla pulizia naturale, veloce e senza aloni.

Come pulire le porte in legno e lucidarle senza lasciare aloni

Fare le pulizie in modo ecologico, con prodotti non chimici, è una pratica sempre più diffusa. Questa si può estendere anche alle porte interne, di legno noce, massello e poco trattato.

Le porte, infatti, possono accumulare sporcizia e, in particolare, polvere che si annida tra i vari intagli. Inoltre, senza le giuste accortezze, potrebbero diventare opache, perdendo la bellezza creata dalle striature naturali e dal colore della pittura.

Pulirle, quindi, è un compito che si aggiunge a tutti gli altri e per farlo basterebbe miscelare due prodotti che, probabilmente, abbiamo già in cucina.

Il primo è l’aceto di mele, più delicato e più profumato del classico aceto di vino bianco. Questo avrebbe un naturale potere lucidante e sarebbe in grado di pulire a fondo senza creare danni o lasciare aloni.

Il secondo prodotto da cucina riadattato a questi scopi è l’olio di oliva, anche extravergine. Anche questo avrebbe proprietà lucidanti ma, soprattutto, andrebbe a nutrire il legno in profondità, preservando l’originaria bellezza.

Dosi e utilizzo

Per realizzare questo pulitore lucidante per porte di legno dovremmo miscelare all’interno di un spruzzino:

400 ml di acqua;

80 ml di aceto di mele;

un cucchiaio e mezzo di olio di oliva.

Dopo aver spolverato la porta e aver amalgamato per bene questi ingredienti non dovremmo far altro che:

spruzzare poco prodotto su piccole porzioni di porta a partire dall’alto;

passare un panno in microfibra fino a completo assorbimento;

procedere in questo modo spostandosi verso il basso, senza dimenticare la cornice ed evitando le maniglie.

Un ulteriore suggerimento

Quindi, ecco come pulire le porte in legno e lucidarle con un prodotto naturale, economico e di facile utilizzo. Questa stessa miscela, però, potrebbe rivelarsi sorprendentemente versatile.

Infatti, potremmo utilizzarla anche per pulire le persiane di legno, gli infissi ed eventualmente anche le serrande dello stesso materiale.

