Abbiamo appena mangiato un ottimo pranzo o una cena deliziosa e vorremmo guardare qualche film. Accendiamo la televisione e vediamo che ci sono solo reality show, programmi di approfondimento politico o film che abbiamo già visto. Allora, prendiamo il Pc e apriamo Netflix. Possiamo anche aprirlo dalle televisioni di ultima generazione in realtà, e cerchiamo un film o una serie da vedere.

“Breaking Bad”, “Games of Thrones”, serie apprezzatissime e forse già viste. Tuttavia, ce n’è una che ha reso Netflix conosciuto a livello mondiale ed ha appassionato davvero tantissime persone. Ecco la serie Tv Netflix da vedere assolutamente e che ha appassionato tutti.

Narcos

Stiamo naturalmente parlando di “Narcos”, la serie televisiva firmata da Chris Brancato, Doug Miro e Carlo Bernard. Di matrice statunitense e colombiana, la serie “Narcos” è divisa in tre stagioni. Ogni stagione ha 10 puntate, di circa un’ora l’una.

Le prime due stagioni raccontano la storia del Cartello di Medellín mentre la terza riguarda il Cartello di Cali. In altre parole, il protagonista centrale è il celeberrimo narcotrafficante colombiano Pablo Emilio Escobar Gaviria. Per chi mastica un po’ di spagnolo e di inglese, è possibile guardarla in lingua originale senza troppi problemi.

Le varie puntate cercano di spiegare come la DEA (l’Agenzia federale degli USA sull’applicazione delle politiche contro le droghe) ha dato la caccia all’impero di Escobar con l’aiuto della polizia colombiana.

Serie in cui si mescolano soldi, politica, esercito e polizia che lascia tutti sempre col fiato sul collo. Sarebbe riduttivo definire la serie come una caccia dei buoni contro i “cattivi”. La serie racconta gli ossimori e le contraddizioni di una società, della sua politica e dei suoi cittadini. Parla di Colombia, ma in molti hanno visto dei meccanismi simili a quelli ben vissuti nel Belpaese. Ecco la serie Tv Netflix da vedere assolutamente e che ha appassionato tutti.