Durante l’anno appena passato tutti noi abbiamo avuto un peggioramento fisico più o meno marcato. Infatti l’aumento del desiderio di comfort food, spesso unto e salato, coniugato all’impossibilità di uscire ha fatto sì che molti di noi ingrassassero.

Altri invece hanno semplicemente notato un generale inflaccidimento o dei fastidiosi gonfiori. Fortunatamente esistono dei modi semplici per combattere questi ultimi. Per questo oggi spieghiamo perché combattere cellulite e ritenzione idrica è facile se si comincia ad utilizzare questo sostituto del sale.

I fiocchi o la polvere d’alga

Combattere cellulite e ritenzione idrica è facile se si comincia ad utilizzare questo sostituto del sale. Di cosa stiamo parlando? Di un alimento di origine orientale molto famoso per la sua sapidità e per il suo gusto tipicamente umami, l’alga. Questa infatti è parte integrante soprattutto della cucina giapponese. Per praticità esistono pratiche confezioni con un formato in polvere o in fiocchi che può essere utilizzato per insaporire le minestre e i secondi piatti.

Le proprietà

Questo alimento è ricco di magnesio e potassio, sali minerali che hanno un effetto estremamente benefico sull’organismo. Inoltre hanno un bassissimo contenuto di sodio, rendendole perfette per chi soffre di ipertensione o di malattie cardiache.

L’alto consumo di sale è anche un fattore che predispone maggiormente le donne a sviluppare inestetismi, come la ritenzione idrica. Sostituendolo con questo ingrediente l’aspetto della parte inferiore del corpo migliorerebbe visibilmente.

Consigliamo comunque di scegliere un giorno a settimana in cui rimuovere del tutto elementi salati dai propri pasti. Quest’azione, oltre a far diminuire fisiologicamente l’accumulo di liquidi, permette di familiarizzare maggiormente con il gusto autentico dei cibi.

Oggi abbiamo spiegato perché affidarsi a questo frutto nella lotta contro gli inestetismi delle cosce e dei glutei. Se si vogliono scoprire altri metodi innovativi per combatterli, consigliamo di dare un’occhiata a questo utile consiglio.