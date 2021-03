I segni del tempo non lasciano scampo a nessuno. Presto o tardi si manifestano su tutte le persone, accelerando l’invecchiamento della pelle. Ma su una cosa siamo certi: c’è modo e modo di invecchiare. Chi, ad esempio, durante la vita ha praticato costantemente attività fisica e tenuto un’alimentazione corretta avrà qualche vantaggio in più rispetto a chi ha condotto una vita sedentaria.

Quindi, un corretto stile di vita, tra le altre cose, è senz’altro indispensabile per rallentare il più possibile l’invecchiamento della pelle. Se vivere bene è fondamentale, non meno desiderabile può essere anche l’aiuto proveniente dai prodotti per nutrire l’epidermide. In questa guida di ProiezionidiBorsa vediamo quali sono gli antirughe naturali più efficaci e potenti per mantenere la pelle giovane.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

Omega 3 e omega 6

Una delle cause dell’invecchiamento della pelle è la sua secchezza. Di rimando, uno dei motivi per cui si manifesta la secchezza della pelle è lo scarso apporto di omega 3 e omega 6. Sono entrambi nutrienti essenziali per la pelle. Gli omega sono contenuti soprattutto nell’olio di pesce. Quindi per procurarceli dovremmo mangiare in particolare il salmone, le sardine e il merluzzo.

Resveratrolo

Si tratta di una fenolo non flavonoide davvero efficace per la pelle. Il resveratrolo lo troviamo soprattutto nelle piante. Ad essere ricchissimi di questa sostanza sono in particolar modo gli acini d’uva e una pianta particolare giapponese (nota come poligono del Giappone). La funzione essenziale del resveratrolo è il contrasto ai radicali liberi. Tramite la sua azione antiossidante, questo elemento, ci consente di combattere l’invecchiamento della pelle.

Glutatione

Tra gli antirughe naturali più efficaci e potenti per mantenere la pelle giovane c’è poi il glutatione. Senza andare a cercarlo chissà dove, il glutatione è prodotto direttamente dal nostro organismo. In particolare esso risiede nei tessuti del fegato.

Per questo e per molti altri infiniti motivi è bene prendersi cura di questo organo straordinario. Se abbiamo carenza di glutatione, possiamo integrarlo tramite alcuni specifici tipi di frutta, verdura e carne.

Ecco gli antirughe naturali più efficaci e potenti per mantenere la pelle giovane.