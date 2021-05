Ci sono alcuni programmi che riescono a catturare la nostra attenzione e che ci lasciano sempre di stucco. Alcune storie, alcune realtà e alcune immagini sono trasmesse in modo così diretto e realistico che è davvero impossibile non farsi travolgere. E oggi vogliamo parlare di una serie che ha tutte queste caratteristiche. Ed è stata talmente apprezzata da essere stata adattata in Gran Bretagna, negli Stati Uniti, in Francia e in Brasile! Vediamo allora la serie Netflix che sta letteralmente facendo impazzire tutti e che sta diventando una delle più seguite e amate in assoluto!

The Circle, una serie di vita vera

Inganni, divertimento, tradimenti, amicizie, legami e colpi di scena sono assicurati. Ecco cos’è The Circle. I concorrenti di questo programma si sfidano a colpi di social media per raggiungere un altissimo montepremi. Ma c’è una particolarità: nessuno di loro può vedersi. Infatti, ogni partecipante è chiuso in un personale appartamento e possono comunicare tra di loro solo attraverso la chat di The Circle. Questo vuol dire che ognuno può fingere la propria identità, impersonare un’altra persona o, infine, può fare la scelta di rimanere se stesso.

Perché guardare questa serie e cosa possiamo imparare da essa

Questo programma in realtà dice molto sulla società odierna. In The Circle vediamo quanto i social media possano contare nella vita delle persone oggigiorno. E, soprattutto, abbiamo l’opportunità di renderci conto di quanto sia facile mentire su un profilo. Mettere una foto o una bella didascalia non sempre rispecchia la realtà e bisogna andare oltre, sempre. E tutto ciò è racchiuso nella serie Netflix che sta letteralmente facendo impazzire tutti e che sta diventando una delle più seguite e amate in assoluto. Questo è The Circle.

Approfondimento

