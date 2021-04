Ci sono alcune serie che sono capaci di travolgere e di appassionare come non mai. E quando troviamo quella che fa per noi, non riusciamo davvero più ad uscirne. Questo accade quando una trama riesce a parlarci e a entrare nella nostra mente, facendoci sognare ad occhi aperti. Ed è quello che è successo con Peaky Blinders. Infatti, tutti sono letteralmente impazziti per questa strepitosa serie TV su Netflix e continuano a esserne innamorati. Vediamo allora perché questa storia ha conquistato il cuore di milioni di spettatori.

La trama di Peaky Blinders

Inghilterra, primo dopo guerra e “Red Ride Hand” di Nick Cave in sottofondo. Ecco come lo spettatore viene introdotto in questa storia senza precedenti. Al centro della trama ci sono i Peaky Blinders, una banda, una famiglia, una squadra, capeggiata da Thomas Shelby. Cillian Murphy, con una bravura disarmante, riesce a interpretare al meglio il tormentato protagonista, donando alla serie un’aria misteriosa e intrigante. Le vicende della famiglia di Tommy, i pericoli corsi, i tradimenti, fanno da cornice all’Inghilterra che si riprende dalla guerra. Basato su una storia vera, Peaky Blinders fa davvero innamorare.

Perché questa serie è così speciale

A primo impatto potrà sembrare la solita serie TV su una banda che si occupa di traffico di droga e affari loschi. Ma non è così. Peaky Blinders è molto di più. Steven Knight, con grande meticolosità, è riuscito a descrivere al meglio il trauma dei soldati di ritorno dalla guerra. Ed è così che entriamo nella mente di Thomas, Arthur e John Shelby che, a distanza di anni, sentono ancora i picconi della trincea. E li vediamo combattere con i loro demoni e con gli incubi che li tengono svegli la notte. E poi c’è l’amore, la famiglia, la bellezza di scoprire la cultura di quegli anni, vista dagli occhi di diverse realtà sociali. E sullo sfondo il mondo che si riprende dalla Prima Guerra Mondiale, gli intrighi, la fiducia spezzata e i cuori che cercano pace. E ora, probabilmente, sarà più chiaro il motivo per cui tutti sono letteralmente impazziti per questa strepitosa serie TV su Netflix e continuano a esserne innamorati.