La scoperta è davvero fantastica: ecco perché alla mattina ti svegli con 1 brano sempre in testa

Chissà quante volte ti sarà capitato di alzarti dal letto alla mattina e iniziare a cantare un motivetto o una canzone. Decisamente un bel modo di cominciare la giornata, piuttosto che levarsi dal letto brontolando o col muso. Da anni gli esperti sono alla ricerca della spiegazione scientifica del perché ci rimangano in testa delle canzoni che riproponiamo addirittura dopo qualche giorno. E finalmente sembra che siamo arrivati alla risposta finale, grazie allo studio di una équipe anglo americana. Seguici in questo percorso davvero interessante.

Quali sono le categorie più colpite dalle canzoni

Innanzitutto, come specificano gli esperti, quando riprendiamo un motivo o una canzone, si tratta di un evento non volontario. Ossia il nostro cervello verrebbe colto da un impulso non voluto, ma assolutamente casuale. In questo caso la memoria avrebbe la prevalenza sul resto delle attività cerebrali, letteralmente imponendo la sua volontà. E, secondo le statistiche della ricerca, 9 cittadini su 10 sarebbero coinvolti in questo evento.

Curioso come le donne avrebbero una maggior predisposizione ad alzarsi alla mattina, o comunque durante la giornata, canticchiando e ricordando una canzone o una colonna sonora particolarmente gradite. In ogni caso, come sottolineato dagli studiosi, nell’85% dei casi le persone si dichiarano contente di avere questa possibilità involontaria di ricordare dei motivi piacevoli. Così come, ad esempio, sarebbe decisamente piacevole svegliarsi una mattina in un paradiso tropicale non impossibile per le tue tasche.

La scoperta è davvero fantastica, scopriamo per quale motivo la mattina ti svegli ricordando un brano che ti piace

Tra le tante curiosità di questo studio, anche quella che potresti condividere tranquillamente: anche a te rimangono probabilmente impresse molto di più alcune parti del testo di una canzone. Nella maggior parte dei casi, infatti, non ripetiamo e cantiamo tutta la canzone, ma solo una parte strumentale, o un pezzo di testo, che ci sono rimasti particolarmente impressi.

Insomma, il classico ritornello che, magari, fa parte anche di una pubblicità. Ed ecco che, allora, il marketing in questo caso raggiunge il suo scopo prefissato e, al ritornello, abbiniamo il prodotto.

Il modo migliore per togliersi dalla testa il tormentone

Visto che nella maggior parte dei casi, come abbiamo visto, questa attività cerebrale è gradita, non dovrebbero esserci degli antidoti per scongiurare il pericolo. Ma se il motivetto diventa un’ossessione, allora gli studiosi ti consigliano di ascoltare più volte la canzone per intero, nella convinzione che poi la nostra mente se ne libererà definitivamente.

La scoperta è davvero fantastica, quindi! Abbiamo capito ecco perché alla mattina ti svegli con 1 brano sempre in testa e che ti fa da tormentone! E, magari, potresti alzarti ancora più allegro, sapendo che il tuo segno è il più fortunato dello zodiaco!