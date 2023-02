Sagittario grande protagonista di Carnevale ma potresti essere tu il segno più ricco di febbraio

“A Carnevale ogni scherzo vale”, e se ci fossi proprio tu tra i protagonisti degli scherzetti dell’oroscopo? Magari non lo stai seguendo da un po’, anche perché cose belle non te ne capitano. Occhio, però, che potresti incrociare il tuo destino con alcuni pianeti pronti a combinartela davvero bella! Seguici allora in questo miniviaggio alla scoperta di chi sarà il protagonista assoluto del Carnevale.

Come Re Mida ecco l’effetto del Sagittario

Sei del Sagittario e ti sei incuriosito per il titolo del nostro articolo e giustamente anche. Bene, preparati perché le prossime ore si riveleranno davvero mitiche. Come Re Mida, anche tutto quello che toccherai tu, caro Sagittario, si tramuterà in oro. Giove, Venere e Marte ti spingono al successo, nell’attesa di una notizia che potrebbe cambiarti la vita. Non avere fretta di concludere affari che sembrano strabilianti, perché all’orizzonte potrebbero essercene altri clamorosi. È Marte che ti dona senso della sfida, voglia di combattere e spirito guerresco. Ma, attenzione che anche Venere è pronta a farti un dono di Carnevale davvero prezioso: l’amore!

Sagittario grande protagonista di Carnevale però magari potrebbe essere tuo il segno vincente delle prossime ore

Se sei nato nel segno della Bilancia allora tieniti pronto perché sarai letteralmente travolto dalle buone notizie. Innanzitutto, Marte ti dona euforia e gioia nell’affrontare qualsiasi percorso e qualsiasi difficoltà. Attenzione che se sei in società con dei Gemelli, allora potresti veramente cambiare la tua vita. È il momento di prendere il toro per le corna e dedicarsi con tutto te stesso al cambiamento. Tantissime saranno le opportunità che ti si presenteranno per ricordare questo mese di febbraio 2023 come uno dei migliori della tua vita.

Non avere paura di affrontare dei passaggi impegnativi anche a livello economico perché il gioco vale la candela. Anche in campo amoroso avrai tutti ai tuoi piedi, emanando un fascino particolare a cui nessuno saprà resistere. E, allora, potresti anche decidere di prendere e andartene in qualche curioso Paese lontano per goderti la tua fortuna!

Le caratteristiche principali della Bilancia

Magari ti sei sempre visto in quelle che sono le caratteristiche principali del tuo segno della Bilancia: equilibrio, passione, realismo. Generalmente appartieni a un segno che tende a non fare il passo più lungo della gamba, mantenendo l’equilibrio e la misura. Ti piace ragionare, calcolare e lasciarti andare alle distrazioni più tradizionali come la lettura, l’arte e la musica. Odi il disordine e brami tutto ciò che ti fa sentire perfettamente a tuo agio in ogni situazione.

In amore sai essere passionale, ma anche molto attento a non lasciarti andare alle emozioni intense, ma passeggere. Tendenzialmente dovresti fare attenzione ai Sagittari, perché potreste fare la fine di due galli nello stesso pollaio. Sagittario grande protagonista di Carnevale ma il segno più ricco di febbraio potrebbe essere il tuo! Magari potresti anche ritrovarti fortunato se fai alcuni sogni particolari mentre dormi.