Con pochi € e tanta curiosità, ecco 3 epici viaggi che ricorderai per sempre nella tua vita

Faccio la valigia e me ne vado. Anche gli italiani lo stanno facendo, perché si sono accorti che con una pensione misera qui da noi, in tanti Paesi invece vivi da nababbo. Tuttavia, se non vuoi scappare, ma semplicemente organizzare un viaggio economico, e comunque d’autore, ti diamo il consiglio giusto per il prossimo tour.

Viaggio nel Paese immerso nella natura e nei profumi dell’Oceano

Ci sono sempre più delle specifiche mete prescelte e preferite da chi vuole fare una vita senza farsi mancare nulla, anche con uno stipendio modesto, con pochi € e tanta curiosità. Ma, se vuoi provare una vacanza economica, senza ore e ore di aereo, allaccia le cinture e seguici a Slanchev Bryag, in Bulgaria. Il nome sembra uno scioglilingua, per questo, a livello internazionale, è conosciuta anche come “Sunny Beach”, la spiaggia del sole, con ben poca fantasia. Sei sulla costa del Mar Nero, ed è la meta più frequentata dai locali, ma anche da olandesi e inglesi negli ultimi anni. Un tabloid di viaggi britannico l’ha addirittura inserita al top della classifica delle località più economiche ma emergenti del Mondo. Con 40 € al giorno puoi prenotare una stanza con pasti e colazione compresi in una struttura sul mare. Davvero niente male.

Con pochi € e tanta curiosità, questi sono i 3 epici viaggi che ricorderai e non dimenticherai mai

Qui invece leggenda vuole che sia nata addirittura la Dea dell’amore Afrodite. In effetti, nelle sue bellissime acque potresti fare un bagno indimenticabile. Siamo a Paphos, o Pafo, costa meridionale dell’isola di Cipro. Altro suggerimento che ti diamo perché qui, austriaci, tedeschi e olandesi fanno i salti di gioia. Inserita comunque nelle 5 spiagge più economiche d’Europa 2022, Paphos ti offre un mix di antico e moderno tutto da scoprire! Chiese e basiliche bizantine, scavi greci e romani, monasteri e musei ti aspettano se vuoi un vacanza non solo da lucertola sotto i raggi del sole. Attenzione che il mare cipriota non teme confronti con quello greco, ma potrebbe farti risparmiare tanti soldini, magari da reinvestire in un altro tour.

La capitale più arrembante del momento

Stiamo scoprendo i 3 epici viaggi che ti rimarranno per sempre impressi nella memoria nella vita, con Skopje come ultima meta. La capitale della Macedonia, che ha fatto fuori la nostra Italia dai Mondiali di calcio, è la meta più gettonata del momento e la potrai visitare con pochi € e tanta curiosità. Pensa che un pasto al ristorante qui ti costa 5 € a testa. Se vuoi darti alla pazza gioia e uscire a pancia piena, potresti investire ben 15 € in 2. Architettura moderna, unita a tracce romane, arabe e bizantine. Musei ed edifici religiosi, ma anche coloratissimi mercati locali e vivaci pub, racchiudono l’anima vivace e sorprendente di questa capitale che si sta svelando al Mondo. Approfittane, perché è ancora alla portata del portafoglio di tutti, ma forse non per molto.