La seduta del 16 febbraio è stata dominata dagli eccezionali risultati di Tenaris che ha guadagnato oltre l’8% in una sola seduta. Un risultato del genere presenta i crismi dell’eccezionalità in quanto in oltre 20 anni di quotazioni a Piazza Affari solo nello 0,48% delle sedute si è avuto una performance uguale o superiore a quella del 16 febbraio. Ma cosa ha scatenato la furia rialzista su questo titolo azionario che aveva già aggiornato i suoi massimi storici? Gli eccezionali risultati del 2022 di cui daremo una rapida sintesi nel prosieguo di questo articolo.

I risultati conseguito nel 2022

La società ha concluso lo scorso anno con ricavi per 11,76 miliardi di dollari, in aumento dell’80% rispetto ai 6,52 miliardi realizzati alla fine del 2021. Il 2022 con un utile netto di 2,55 miliardi di dollari da confrontare con gli 1,1 miliardi contabilizzati l’anno precedente. L’utile per azione è stato di 2,16 dollari. Il dividendo distribuito nel 2023 a valere sull’esercizio 2022 sarà di 0,51 dollari. Di questi 0,17 dollari sono già stati pagati come anticipo nel novembre del 2022. Il saldo di 0,34 dollari sarà pagato a maggio del 2023. rispetto ai 6,52 miliardi realizzati alla fine del 2021. Per concludere ricordiamo che secondo il management di Tenaris ci sarà un’ulteriore crescita delle vendite nel primo semestre del 2023.

Eccezionali risultati di Tenaris sia a Piazza Affari che nel 2022: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Tenaris (MIL:TEN) ha chiuso la seduta del 16 febbraio in rialzo dell’8,03% rispetto alla seduta precedente a quota 17,345 euro.

Con questa seduta il titolo ha ritoccato i suoi massimi storici e ha registrato la più alta chiusura di sempre. A questo si aggiungano due importanti dati statistici

in oltre 20 anni di quotazioni a Piazza Affari solo nello 0,48% delle sedute si è avuto una performance uguale o superiore a quella del 16 febbraio;

il rialzo è stato accompagnato da un aumento dei volumi di circa il 270%.

Si capisce, quindi, la portata e l’importanza del rialzo cui abbiamo assistito .

Inutile dire che le medie sono incrociate al rialzo così come lo SwingTrading Indicator è in posizione rialzista.

