Diciamolo francamente: chi soffre di stipsi e non riesce ad andare regolarmente di corpo non vive una vita felice e vuole che questo fastidio finisca subito. Ma come fare senza ricorrere ai farmaci? Ebbene bisogna sapere che la scocciante stipsi si può vincere facilmente con questo strabiliante rimedio della nonna naturale e ottimo per la salute.

Un problema che colpisce molti

Chi soffre di stipsi non si deve scoraggiare perché è in buona compagnia. Circa il 40% della popolazione mondiale ha sofferto almeno una volta nella vita di questo fastidioso problema.

È qualcosa che può creare ansia perché si ricerca sempre d’avere delle abitudini regolari che facciano funzionare bene il corpo. E invece quando si soffre di stipsi si pensa sempre a quanto tempo dovrà passare prima che si regolarizzino le funzioni corporali.

Questa cosa mette in agitazione e rende la vita poco tranquilla con l’unico pensiero di voler tornare al più presto ad una vita normale sotto tutti gli aspetti.

La scocciante stipsi si può vincere facilmente con questo strabiliante rimedio della nonna naturale e ottimo per la salute

Bisogna sapere che una delle cause che provoca la stipsi è la mancanza di una giusta idratazione. Bere poca acqua rende le feci dure e il corpo ha difficoltà a liberarsi in questa situazione.

Bere perciò regolarmente ci permette di rendere le feci abbastanza morbide così da permetterne il transito regolare nell’intestino.

È normale inoltre a sera consumare un pasto a base di fibre come le verdure cotte o crude, che creano massa morbida e aiutano l’evacuazione al mattino.

Il rimedio della nonna

A questi due ottimi consigli di bere acqua a sufficienza e mangiare regolarmente verdure si aggiunge un fantastico segreto della nonna.

Al mattino quando ci si alza dal letto, prima di ogni colazione, si beve un bel bicchier d’acqua e si manda giù un cucchiaino di olio extra vergine di oliva. L’olio lubrifica l’intestino e favorisce il transito delle feci.

Con quest’abitudine giornaliera il corpo comincerà poco per volta a regolarizzarsi da solo e vivremo senza questo scocciante problema ritrovando tutta la serenità.